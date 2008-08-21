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Золушка с острова Джерба Золушка с острова Джерба
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Золушка с острова Джерба

Золушка с острова Джерба, 2008

2008 / Украина
3.7 Оцените
13 голосов
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О фильме

Игорь, успешный и влиятельный бизнесмен, случайно знакомится с девушкой, и они прекрасно проводят время вместе. Но когда рабочий день Вероники, «ночной бабочки», заканчивается, и она требует оплату, Игорь понимает, что не хочет с ней расставаться.

Он предлагает агенту девушки — Рудику — сделку — за дополнительный гонорар Вероника остается в его шикарном номере отеля еще на некоторое время. Вероника соглашается, так как сумма предложенного ей гонорара позволит осуществить давнюю мечту — купить небольшую виллу у моря и начать новую жизнь, рядом с отцом и сыном. Но очень скоро Вероника понимает, что Игорь перестал быть для нее просто «клиентом». Но тут, как назло, в их отношения вмешивается невеста Игоря — Алла, прилетевшая к любимому из Киева...

3.7 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 21 августа 2008
Премьера в мире 21 августа 2008
Возраст 18+
Режиссер
Оксана Байрак
В ролях
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Екатерина Юдина
Владимир Горянский
Жанна Воробьева
Тамара Яценко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Золушка с острова Джерба 1 постер
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