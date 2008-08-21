Золушка с острова Джерба, 2008

Игорь, успешный и влиятельный бизнесмен, случайно знакомится с девушкой, и они прекрасно проводят время вместе. Но когда рабочий день Вероники, «ночной бабочки», заканчивается, и она требует оплату, Игорь понимает, что не хочет с ней расставаться.

Он предлагает агенту девушки — Рудику — сделку — за дополнительный гонорар Вероника остается в его шикарном номере отеля еще на некоторое время. Вероника соглашается, так как сумма предложенного ей гонорара позволит осуществить давнюю мечту — купить небольшую виллу у моря и начать новую жизнь, рядом с отцом и сыном. Но очень скоро Вероника понимает, что Игорь перестал быть для нее просто «клиентом». Но тут, как назло, в их отношения вмешивается невеста Игоря — Алла, прилетевшая к любимому из Киева...