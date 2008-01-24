Рэмбо IV, 2007

Джон Рэмбо ведет простую жизнь в тайской деревне недалеко от бирманской границы, ловя змей для местных артистов и перевозя бродяг на своей старой лодке PT. Когда группа местных христианских гуманитарных работников умоляет его переправить их в раздираемую войной Бирму, он соглашается. Там они находят деревню Карен, жители которой регулярно подвергаются пыткам и убийствам со стороны солдат-садистов жестокого майора Тинта. Все идет хорошо, пока деревня не подвергается нападению. Миссионеры похищены, а Рэмбо снова просят о переправе, на этот раз – наемники, посланные освободить миссионеров. На этот раз герой не останется в стороне…
Вьетнамский ветеран Джон Рэмбо ведет уединенный образ жизни на окраине Бангкока, ремонтируя старые лодки. Он бежит от проблем, но проблемы сами находят его. Группа христианских миссионеров, идущих с гуманитарной миссией к преследуемым каренским племенам, просят у Рамбо лодку. Но жестокие бирманские солдаты захватывают их в плен. Рэмбо собирает отряд из пяти наемников и отправляется на помощь к заложникам…
Новые подвиги легенды боевиков Джона Рэмбо.
- когда выезжаем?...
Вшип!! Вшип!! Вшип!!Ба-БАХ!!! тра-та-та! тра-та-та! уваууу!!!! бдыщЩЩ!!! Бдыщь!!!!! ду-ду-ду ХЭ Хрящ!!!… Читать дальше…