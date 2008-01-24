Рэмбо IV, 2007

Джон Рэмбо ведет простую жизнь в тайской деревне недалеко от бирманской границы, ловя змей для местных артистов и перевозя бродяг на своей старой лодке PT. Когда группа местных христианских гуманитарных работников умоляет его переправить их в раздираемую войной Бирму, он соглашается. Там они находят деревню Карен, жители которой регулярно подвергаются пыткам и убийствам со стороны солдат-садистов жестокого майора Тинта. Все идет хорошо, пока деревня не подвергается нападению. Миссионеры похищены, а Рэмбо снова просят о переправе, на этот раз – наемники, посланные освободить миссионеров. На этот раз герой не останется в стороне…