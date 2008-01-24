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Рэмбо IV Рэмбо IV
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Rambo IV

Рэмбо IV, 2007

2007 / США
7.6 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Джон Рэмбо ведет простую жизнь в тайской деревне недалеко от бирманской границы, ловя змей для местных артистов и перевозя бродяг на своей старой лодке PT. Когда группа местных христианских гуманитарных работников умоляет его переправить их в раздираемую войной Бирму, он соглашается. Там они находят деревню Карен, жители которой  регулярно подвергаются пыткам и убийствам со стороны солдат-садистов жестокого майора Тинта. Все идет хорошо, пока деревня не подвергается нападению. Миссионеры похищены, а Рэмбо снова просят о переправе, на этот раз – наемники, посланные освободить миссионеров. На этот раз герой не останется в стороне…

  • Хотя фильм был запрещен в Бирме, бирманские борцы за свободу даже заимствовали некоторые диалоги из фильма в виде своих боевых кличей. Особенно им пришлась по нраву фраза Рэмбо «Живи просто так или умри за что-то важное». Сильвестр Сталлоне сказал: «Для меня это один из самых важных моментов в жизни».
  • Сталлоне хотел, чтобы действие фильма происходило в разгар жестокого военного конфликта, который практически игнорировался СМИ. Он обсудил геноцид народа Карен с международными экспертами и построил сюжетную линию вокруг него.
  • Маунг Кхин, сыгравший бирманского диктатора, в жизни сражался за повстанцев. Он даже боялся, что бирманцы могут найти его семью, но все равно принял роль.

Вьетнамский ветеран Джон Рэмбо ведет уединенный образ жизни на окраине Бангкока, ремонтируя старые лодки. Он бежит от проблем, но проблемы сами находят его. Группа христианских миссионеров, идущих с гуманитарной миссией к преследуемым каренским племенам, просят у Рамбо лодку. Но жестокие бирманские солдаты захватывают их в плен. Рэмбо собирает отряд из пяти наемников и отправляется на помощь к заложникам…

Новые подвиги легенды боевиков Джона Рэмбо.

7.6 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 24 января 2008
Премьера в мире 24 января 2008
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Джули Бенц
Джули Бенц
Сэм Эллиотт
Сэм Эллиотт
Мэттью Марсден
Пол Шульце
Все актеры и съемочная группа
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Рэмбо IV
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Четвертая часть жизнеописания древнего аризонского ветерана, именующаяся просто и монументально – «Рэмбо» (Rambo), поразительна по крайней мере в одном отношении. Всю свою роль Сильвестр Сталлоне играет исключительно мускулами щек; любую эмоцию – гнев ли, сострадание ли, утомление ли – Сталлоне выражает одними лишь щеками, которые мерно раздуваются и сдуваются, примерно как уши у монстро из псевдоодноименного фильма, когда оно собирается съесть оператора. Возможно,…
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Sar 2 апреля 2015, 12:51
- Надо бы спасти...
- когда выезжаем?...
Вшип!! Вшип!! Вшип!!Ба-БАХ!!! тра-та-та! тра-та-та! уваууу!!!! бдыщЩЩ!!! Бдыщь!!!!! ду-ду-ду ХЭ Хрящ!!!… Читать дальше…
Паавел 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 13/10/2007 - 21:41:46):ой трейллер не порадовал, есть сцены супер как в машине расстреливают, но сам дядя Сильвик ой как постарел,… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Рэмбо: от первой до последней крови Рассказываем историю культового персонажа.
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20 сентября 2019 15:43
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