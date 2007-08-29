Искупление, 2007

1935 год. 13-летняя Брайони Таллис проводит лето в компании старшей сестры Сесилии, двоюродных братьев-близнецов и кузины Лолы. Обладающая богатой фантазией девочка пишет пьесу, но в реальности на ее глазах разворачивается куда более волнующее действо. Брайони становится невольной свидетельницей романа между Сесилией и Робби, сыном прислуги, к которому девочка испытывает смутное влечение. Когда Лола становится жертвой насильника, Брайони без колебаний указывает на Робби. Пострадавший без вины юноша отправляется сначала в тюрьму, а затем на фронт. Сесилия не может простить младшую сестру за ложь. Лишь спустя годы Брайони поймет, какую ошибку совершила…
Тринадцатилетняя Бриони обладает превосходным воображением и пишет пьесы. Она знает, что сын прислуги Робби влюблен в ее старшую сестру Сесилию, и та отвечает ему взаимностью. Но когда ее кузина Лола становится жертвой насильника, Бриони уверено показывает на Робби – ее воображение дорисовывает картину насилия. Робби отправляется в тюрьму, а Сесилия отказывается верить Брионии, рождая страшную вражду между сестрами.