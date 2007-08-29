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Искупление Искупление
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Atonement

Искупление, 2007

2007 / Великобритания
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51 голос Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

1935 год. 13-летняя Брайони Таллис проводит лето в компании старшей сестры Сесилии, двоюродных братьев-близнецов и кузины Лолы. Обладающая богатой фантазией девочка пишет пьесу, но в реальности на ее глазах разворачивается куда более волнующее действо. Брайони становится невольной свидетельницей романа между Сесилией и Робби, сыном прислуги, к которому девочка испытывает смутное влечение. Когда Лола становится жертвой насильника, Брайони без колебаний указывает на Робби. Пострадавший без вины юноша отправляется сначала в тюрьму, а затем на фронт. Сесилия не может простить младшую сестру за ложь. Лишь спустя годы Брайони поймет, какую ошибку совершила…

  • Изначально режиссер Джо Райт видел Киру Найтли в роли повзрослевшей Брайони. Однако актриса, желая отойти от амплуа юных девушек, выбрала роль Сесилии. 
  • В фильме задействовано восемь карет скорой помощи, сохранившихся со времен Второй мировой войны. 
  • Модный журнал InStyle включил зеленое платье, которое носит в кадре Кира Найтли, в список самых стильных нарядов мирового кинематографа - наряду с маленьким черным платьем Одри Хепберн в “Завтраке у Тиффани” (1961), белым платьем Мэрилин Монро в “Зуде седьмого года” (1955) и красным нарядом Вивьен Ли в “Унесенных ветром” (1939).

Тринадцатилетняя Бриони обладает превосходным воображением и пишет пьесы. Она знает, что сын прислуги Робби влюблен в ее старшую сестру Сесилию, и та отвечает ему взаимностью. Но когда ее кузина Лола становится жертвой насильника, Бриони уверено показывает на Робби – ее воображение дорисовывает картину насилия. Робби отправляется в тюрьму, а Сесилия отказывается верить Брионии, рождая страшную вражду между сестрами.

7.6 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 17 января 2008
Премьера в мире 29 августа 2007
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джо Райт
Джо Райт
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Бренда Блетин
Все актеры и съемочная группа
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Искупление
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