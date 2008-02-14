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Спайдервик: Хроники Спайдервик: Хроники
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The Spiderwick Chronicles

Спайдервик: Хроники, 2008

2008 / США
7.3 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то давно Артур Спайдервик собрал свои знания о сказочных существах, незримо обитающих рядом с людьми, в большую энциклопедию. Восемьдесят лет спустя древний фолиант своего прадеда находят дети семейства Грейс. Однако благодаря книге ребята не только познакомятся с доброжелательными обитателями волшебного мира, но и станут мишенью свирепого огра Мульгарата, который давно охотится за трудом Спайдервика.

  • Фильм основан на одноименном цикле книг Холли Блэк и Тони ДиТерлицци.
  • Образ домового Портняжки был отчасти вдохновлен внешностью легендарного Лоуренса Оливье. В одной из сцен тетя Люсинда, которую сыграла вдова Оливье Джоан Плоурайт, даже называет Портняжку своим маленьким ангелом-хранителем.
  • Первая лента канала Nickelodeon, созданная по технологии IMAX.
  • Картина посвящена наставнику режиссера Марка Уотерса Стюарту Розенбергу.
  • Предводителя гоблинов Красного колпака озвучил неупомянутый в титрах Рон Перлман.
  • Съемки фильма прошли в Монреале, провинция Квебек, Канада.
  • Для того чтобы подготовиться к роли Мэллори, Саре Болжер пришлось потратить пять недель на интенсивные тренировки по фехтованию под руководством олимпийского тренера из Канады.

Мать с тремя детьми переезжает в древний особняк, в подвале которого обнаруживается написанный Артуром Спайдервиком гид по фантастическому миру. Книга открывает детям глаза на окружающие их чудеса — драконов, эльфов, гномов и гоблинов. Но очень скоро их дорожки пересекаются с людоедом, который не остановится ни перед чем ради обладания гидом.

7.3 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 20 марта 2008
Премьера онлайн 1 сентября 2021
Премьера в мире 14 февраля 2008
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Марк Уотерс
Марк Уотерс
В ролях
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор
Сара Болджер
Сара Болджер
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Ник Нолти
Ник Нолти
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Спайдервик: Хроники 2 постера
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Спайдервик: Хроники
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Фэнтези-бум продолжается. Пока хроники Нарнии разминаются за кулисами перед вторым актом, российские экраны разогревают хроники Спайдервика. Сказать по правде, последние по степени интеллектуальной дикости перещеголяли и «Восход Тьмы», и «Эрагон», совершенно справедливо именуемый в народе «Эрогеном», и «Во имя короля: Историю осады подземелья» неутомимого вестфальского доктора литературы Уве Болля. Впрочем, совершенству ведь нет предела в обе…
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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Deadly, 21/03/2008 - 05:00:22):Народ, кто смотрел и может сказать стоящая это весч или нет? Просто не хочеться смотреть еще одни Хроники… Читать дальше…
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 23/03/2008 - 10:46:08):это явно напомнило одну из сцен летнего блокбастера... "Отдай мне Искру" ))))
Ага! дубляжист<… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Disney+ анонсировал многосерийную адаптацию «Хроник Спайдервика» Проект находится на ранней стадии разработки.
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15 ноября 2021 12:09
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