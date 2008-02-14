Спайдервик: Хроники, 2008

Когда-то давно Артур Спайдервик собрал свои знания о сказочных существах, незримо обитающих рядом с людьми, в большую энциклопедию. Восемьдесят лет спустя древний фолиант своего прадеда находят дети семейства Грейс. Однако благодаря книге ребята не только познакомятся с доброжелательными обитателями волшебного мира, но и станут мишенью свирепого огра Мульгарата, который давно охотится за трудом Спайдервика.
Мать с тремя детьми переезжает в древний особняк, в подвале которого обнаруживается написанный Артуром Спайдервиком гид по фантастическому миру. Книга открывает детям глаза на окружающие их чудеса — драконов, эльфов, гномов и гоблинов. Но очень скоро их дорожки пересекаются с людоедом, который не остановится ни перед чем ради обладания гидом.
Ага! дубляжист<… Читать дальше…