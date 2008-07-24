Секретные материалы: Хочу верить, 2008

Спустя шесть лет после того, как специальные агенты Дана Скалли и Фокс Малдер оставили службу, бывшие коллеги обращаются к ним за помощью. Пропала сотрудница ФБР, молодая женщина, к тому же, судя по всему, это не единственный подобный случай за последнее время. В ходе расследования герои знакомятся с Джозефом Криссманом, бывшим священником, отсидевшим в тюрьме за педофилию. Мужчина утверждает, что у него бывают видения, в которых он в деталях видит совершенные преступления. Кроме того, именно Криссман помог федералам найти труп исчезнувшей коллеги. Малдеру и Скалли предстоит разобраться в том, какая связь лежит между загадочными убийствами и Криссманом.