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The X-Files: I Want to Believe

Секретные материалы: Хочу верить, 2008

2008 / США / Канада
6.3 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Спустя шесть лет после того, как специальные агенты Дана Скалли и Фокс Малдер оставили службу, бывшие коллеги обращаются к ним за помощью. Пропала сотрудница ФБР, молодая женщина, к тому же, судя по всему, это не единственный подобный случай за последнее время. В ходе расследования герои знакомятся с Джозефом Криссманом, бывшим священником, отсидевшим в тюрьме за педофилию. Мужчина утверждает, что у него бывают видения, в которых он в деталях видит совершенные преступления. Кроме того, именно Криссман помог федералам найти труп исчезнувшей коллеги. Малдеру и Скалли предстоит разобраться в том, какая связь лежит между загадочными убийствами и Криссманом.

  • Фильм посвящен памяти Рэнди Стоуна, агента по подбору актеров. Именно его стараниями на роли Малдера и Скалли были найдены Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Стоуна не стало в 2007 году. 
  • В сцене, где Скалли беседует с администрацией больницы, на заднем плане можно рассмотреть фотографии священников. На одной из них запечатлен Брюс Харвуд - актер, исполнивший роль Джона Байерса в “Секретных материалах” и спин-оффе “Одинокие стрелки”. 
  • Выход фильма был приурочен к 15-летию с момента выхода первого эпизода “Секретных материалов” в 1993 году.

Действие фильма будет проходить спустя шесть лет после финала сериала. Группa женщин беcследно иcчезает в мрачныx хoлмах сельской мeстности в северной чaсти Вирджинии и eдинственный ключ к тaйне их исчезновения - нeопознанные чeловеческие остатки, обнаруженныe в сугробаx у дoроги...

6.3 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 24 июля 2008
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 24 июля 2008
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Крис Картер
В ролях
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Аманда Пит
Аманда Пит
Билли Коннолли
Билли Коннолли
Каллум Кит Ренни
Все актеры и съемочная группа
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В то время как призрак коммунизма устал бродить по Европе и окрестностям и улегся наконец отдохнуть где-то между Магаданом и Соловками, призрак доктора Франкенштейна по-прежнему свеж и полон сил. Что, в общем-то, не удивительно: если, скажем, пламенный большевик Николай Бухарин предлагал выводить новую породу людей путем расстрелов (то есть используя определенную воспитательную технологию), то персонаж Мэри Шелли создавал своего нового человека совсем уж по-простому – пришивая головы и…
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Оля Куликова 2 апреля 2015, 12:51
Отзывы об этом фильме гораздо интереснее и оригинальнее,
чем САМ ФИЛЬМ!!!
что тут ОПИСЫВАТЬ...
помойму никто не замарачивался ни сценарист..ни… Читать дальше…
СЕРЖ-КК 2 апреля 2015, 12:51
МУТЬ НЕ СУСВЕТНАЯ!!!! очень скучно,затянуто!!!!!!!
НА протяжении всего фильма заставлять переживать зрителя...о судьбе больного… Читать дальше…
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«Секретные материалы» возродят Глава телевизионной компании Fox Гэри Ньюман официально объявил о съемках новых серий легендарного шоу Криса Картера «Секретные материалы». Ньюман добавил, что очень надеется вернуть в
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20 января 2015 00:00
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