Секретные материалы: Хочу верить, 2008

Спустя шесть лет после того, как специальные агенты Дана Скалли и Фокс Малдер оставили службу, бывшие коллеги обращаются к ним за помощью. Пропала сотрудница ФБР, молодая женщина, к тому же, судя по всему, это не единственный подобный случай за последнее время. В ходе расследования герои знакомятся с Джозефом Криссманом, бывшим священником, отсидевшим в тюрьме за педофилию. Мужчина утверждает, что у него бывают видения, в которых он в деталях видит совершенные преступления. Кроме того, именно Криссман помог федералам найти труп исчезнувшей коллеги. Малдеру и Скалли предстоит разобраться в том, какая связь лежит между загадочными убийствами и Криссманом.
Действие фильма будет проходить спустя шесть лет после финала сериала. Группa женщин беcследно иcчезает в мрачныx хoлмах сельской мeстности в северной чaсти Вирджинии и eдинственный ключ к тaйне их исчезновения - нeопознанные чeловеческие остатки, обнаруженныe в сугробаx у дoроги...
чем САМ ФИЛЬМ!!!
что тут ОПИСЫВАТЬ...
помойму никто не замарачивался ни сценарист..ни… Читать дальше…
НА протяжении всего фильма заставлять переживать зрителя...о судьбе больного… Читать дальше…