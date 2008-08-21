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Мираж Мираж
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Мираж, 2008

2008 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня, Лера, по несчастливой случайности стала свидетельницей убийства. Спасаясь от бандитов, которым лишние очевидцы совершенно ни к чему, она отправляется за границу. Здесь Лере и еще двум русским девушкам подворачивается выгодная работа на Востоке. К сожалению, героини слишком поздно понимают, что стали жертвами работорговцев. Они решаются на убийство охранника и сбегают, но остаться в живых посреди бескрайних песков оказывается не так просто. Кроме того, по следам Леры идет некий Ловец, от которого ожидать хорошего тоже не приходится…

  • Главную роль в фильме исполнила Алена Хмельницкая, которая на тот момент была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. К слову, “Мираж” - девятая по счету совместная работа бывших супругов. 
  • Дмитрий Марьянов (Ловец) ранее был занят в таких проектах Тиграна Кеосаяна, как “Дела смешные, дела семейные” (1996), “Президент и его внучка” (1999), “Ландыш серебристый 2” (2004). 
  • Тигран Кеосаян обозначает жанр своего детища как вестерн, или, скорее, истерн - приключенческий фильм, действие которого разворачивается на юге. 
  • Съемки фильма проходили в Москве и на побережье Азовского моря, в нескольких десятках километров от Тамани.

Три русских девушки при помощи двух туристов, заблудившихся в пустыне, вынуждены вступить в бой с торговцами оружия. Головокружительные трюки и перестрелки, обаятельные герои, попавшие в опасное положение. Съёмки будут проходить в одной из ближневосточных стран.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 21 августа 2008
Премьера в мире 21 августа 2008
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Марина Александрова
Марина Александрова
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Рустам Уразаев
Алексей Панин
Алексей Панин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мираж 1 постер
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