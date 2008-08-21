Мираж, 2008

Главная героиня, Лера, по несчастливой случайности стала свидетельницей убийства. Спасаясь от бандитов, которым лишние очевидцы совершенно ни к чему, она отправляется за границу. Здесь Лере и еще двум русским девушкам подворачивается выгодная работа на Востоке. К сожалению, героини слишком поздно понимают, что стали жертвами работорговцев. Они решаются на убийство охранника и сбегают, но остаться в живых посреди бескрайних песков оказывается не так просто. Кроме того, по следам Леры идет некий Ловец, от которого ожидать хорошего тоже не приходится…
Три русских девушки при помощи двух туристов, заблудившихся в пустыне, вынуждены вступить в бой с торговцами оружия. Головокружительные трюки и перестрелки, обаятельные герои, попавшие в опасное положение. Съёмки будут проходить в одной из ближневосточных стран.