Мираж, 2008

Главная героиня, Лера, по несчастливой случайности стала свидетельницей убийства. Спасаясь от бандитов, которым лишние очевидцы совершенно ни к чему, она отправляется за границу. Здесь Лере и еще двум русским девушкам подворачивается выгодная работа на Востоке. К сожалению, героини слишком поздно понимают, что стали жертвами работорговцев. Они решаются на убийство охранника и сбегают, но остаться в живых посреди бескрайних песков оказывается не так просто. Кроме того, по следам Леры идет некий Ловец, от которого ожидать хорошего тоже не приходится…