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Burn After Reading

После прочтения сжечь, 2008

2008 / США
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95 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Диск с мемуарами сотрудника ЦРУ случайно оказывается в руках двух беспринципных сотрудников тренажерного зала, которые решают продать находку.
7.2 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 2 октября 2008
Премьера в мире 27 августа 2008
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Итан Коэн
Итан Коэн
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Джон Малкович
Джон Малкович
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма После прочтения сжечь 2 постера
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Для того чтобы понять, откуда «растут ноги» у нового фильма братьев Коэн, нужно вспомнить картину «Сокол и Снеговик», снятую в 1985 году Джоном Шлезингером по следам реально случившихся событий, описанных в книге Роберта Линдси. Шлезингер тонкими ироническими мазками нарисовал картину последнего этапа холодной войны: бывший церковный служка, став сотрудником ЦРУ и быстро разуверившись в патриотическом официозе, начинает сливать информацию в советское посольство через…
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ГрэтаГарбо 2 апреля 2015, 12:51
Я согласна на все 100, что актеры играют потрясно. В совершенно несвойственных амплуа, но до чего убедительно. Их мастерству я восхищаюсь и… Читать дальше…
miler 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм про обывателей, обывателями непонятый.

"Но я здесь не как представитель спортклуба!
- Я знаю чей ты представитель. Ты… Читать дальше…
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