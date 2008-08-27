После прочтения сжечь, 2008

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Для того чтобы понять, откуда «растут ноги» у нового фильма братьев Коэн, нужно вспомнить картину «Сокол и Снеговик», снятую в 1985 году Джоном Шлезингером по следам реально случившихся событий, описанных в книге Роберта Линдси. Шлезингер тонкими ироническими мазками нарисовал картину последнего этапа холодной войны: бывший церковный служка, став сотрудником ЦРУ и быстро разуверившись в патриотическом официозе, начинает сливать информацию в советское посольство через… Читать