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Never Back Down

Никогда не сдавайся, 2008

2008 / США
7.1 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мятежный подросток Джейк Тайлер переводится в очередную новую школу. Новые друзья заманивают его в местный подпольный бойцовский клуб, где Джейк находит наставника в лице ветерана смешанных боевых искусств Макса. Получив угрозы об опасности по отношению к своим друзьям и семье, Джейк берет у великого тренера Жана Рока уроки по тренировке своего тела и разума, чтобы поучаствовать в турнире на выбывание и в финале выйти на один со своим смертельным врагом, безжалостным чемпионом по боевым искусствам Райаном Маккарти. Сможет ли он победить?

  • Исполнитель главной роли Джейка, Шон Фэрис перед съемками набрал 6 килограмм чистой мышечной массы. К сожалению, это не уберегло актера от травм. Когда Джимон Хонсу исполнил на нем бади слэм, Фэрис сломал остистый поперечный отросток. 
  • Крис Хаути был вдохновлен на написание сценария после того, как его тогдашний сын-подросток показал ему на YouTube видео боев, происходящих в его средней школе.
  • Актер Кэм Жиганде, который играет в фильме Райана Маккарти, в реальной жизни имеет черный пояс по крав-мага, боевому искусству израильских спецслужб. 
  • Джиллиан Джейкобс пробовалась на роль Бахи. Джейкобс вспоминала, что режиссер фильма Джефф Уодлоу заметил, что ее прослушивание напомнило ему про Кристофера Уокена. Роль ей не досталась.

Город Орландо, штат Флорида, с ее 10-милионными особняками через каждые десять футов может стать для Джейка, парня из Айовы также и тюрьмой. Привилегированным тинейджерам от взращенной на стероидах американской мечты ничего не нужно: они рассекают по окрестностям в дорогих машинах в бикини и вьетнамках, помирая от тоски: ведь для них всего слишком много и все слишком быстро. Жизнь для них – одна большая вечеринка. Дома Джейк был ведущим игроком футбольной команды, но в этом, новом для него городе, он – аутсайдер. Его все считают «новеньким» – неразговорчивым и плохо одетым. Джейк с трудом обзаводится друзьями, но для него это нормально. Тихий и отстраненный, он тихо переживает недавнюю смерть отца. Однако, довольно скоро прошлое Джейка возвращается к нему, когда ситуация с дракой на кулаках повторяется на футбольном поле неподалеку от его новой школы.

7.1 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 10 апреля 2008
Премьера в мире 4 марта 2008
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Джефф Уодлоу
Джефф Уодлоу
В ролях
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Шон Фарис
Амбер Хеард
Лесли Хоуп
Лесли Хоуп
Ивэн Питерс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Дженни 2 апреля 2015, 12:51
А мне фильм понравился.Конечно для тех кому надо что - то навороченное он слабоват,но а если просто провести где-то время , посмотреть на красивых актеров.Почему бы и нет?!
Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:48
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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