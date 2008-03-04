Никогда не сдавайся, 2008

Мятежный подросток Джейк Тайлер переводится в очередную новую школу. Новые друзья заманивают его в местный подпольный бойцовский клуб, где Джейк находит наставника в лице ветерана смешанных боевых искусств Макса. Получив угрозы об опасности по отношению к своим друзьям и семье, Джейк берет у великого тренера Жана Рока уроки по тренировке своего тела и разума, чтобы поучаствовать в турнире на выбывание и в финале выйти на один со своим смертельным врагом, безжалостным чемпионом по боевым искусствам Райаном Маккарти. Сможет ли он победить?
Город Орландо, штат Флорида, с ее 10-милионными особняками через каждые десять футов может стать для Джейка, парня из Айовы также и тюрьмой. Привилегированным тинейджерам от взращенной на стероидах американской мечты ничего не нужно: они рассекают по окрестностям в дорогих машинах в бикини и вьетнамках, помирая от тоски: ведь для них всего слишком много и все слишком быстро. Жизнь для них – одна большая вечеринка. Дома Джейк был ведущим игроком футбольной команды, но в этом, новом для него городе, он – аутсайдер. Его все считают «новеньким» – неразговорчивым и плохо одетым. Джейк с трудом обзаводится друзьями, но для него это нормально. Тихий и отстраненный, он тихо переживает недавнюю смерть отца. Однако, довольно скоро прошлое Джейка возвращается к нему, когда ситуация с дракой на кулаках повторяется на футбольном поле неподалеку от его новой школы.