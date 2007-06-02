Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Банзай, режиссер! Банзай, режиссер!
Киноафиша Фильмы Банзай, режиссер!
Kantoku · Banzai!

Банзай, режиссер!, 2007

2007 / Япония
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме
- фильм принимает участие в официальной программе (вне конкурса) Венецианского кинобиеннале 2007
13-й том сочинений Такеши Китано.Эпический трэш-фарс.Третий комедийный фильм-хэппэнинг Такеши Китано. Масштабная, беспредельная и разухабистая, насыщенная спецэффектами пародия на собственное режиссерское творчество и телекарьеру; на приевшиеся азиатские имиджи-стереотипы в мировой культуре, на поддоставшие популярные сюжеты и киноформы. Виртуозная клюква. Суп и алкогольный коктейль в одном флаконе от пожилого и талантливого японского парализованного клоуна, жонглирующего семью чудесными жанрами одновременно. Китано упорно, входя в ту же воду доказывет, что его чувство юмора универсально, а талант в его возрасте смешивается с самоироничным живительным шоу-маразмом естественным человечным способом.
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 10 июля 2008
Премьера в мире 2 июня 2007
Возраст 18+
Прокатчик Другое кино
Режиссер
Такеши Китано
Такеши Китано
В ролях
Такеши Китано
Такеши Китано
Тору Эмори
Аннэ Судзуки
Кейко Мацузака
Ёшино Кимура
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Банзай, режиссер!
Последний беспредел
Последний беспредел (2017)
5.7272725
Рюдзо и семеро бойцов
Рюдзо и семеро бойцов (2015)
7.4166665
Полный беспредел
Полный беспредел (2012)
7.2
Беспредел
Беспредел (2010)
7.5
Ахиллес и черепаха
Ахиллес и черепаха (2008)
6.8
Такешиз
Такешиз (2005)
6.2
Куклы
Куклы (2002)
7.1
Брат якудзы
Брат якудзы (2000)
7.1
Кикуджиро
Кикуджиро (1999)
8
Снял кого-нибудь?
Снял кого-нибудь? (1994)
6.230769
Сцены у моря
Сцены у моря (1991)
7.5
У каждого свое кино
У каждого свое кино (2007)
6.25
Постер фильма Банзай, режиссер! 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше