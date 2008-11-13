Близкие друзья, 2008

Медбрат Самир и фотограф Кунал сталкиваются друг с другом по дороге на квартиру, которую хотят снять в Майями. Однако парни получают отказ, так как хозяйка квартиры желает сдавать ее только девушкам, ведь тут будет еще жить и ее племянница Неха. Но квартира уж больно хороша, и ребята решают обдурить тетку, сказав, что с ними ее племяннице бояться нечего: они оба геи. План срабатывает. Парни весьма успешно притворяются голубыми. Все трое весело проводят время, становятся друзьями, но вскоре появляется одна сложность — Самир и Кунал влюбляются в Неху...