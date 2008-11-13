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Близкие друзья
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Близкие друзья, 2008

2008 / Индия / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Медбрат Самир и фотограф Кунал сталкиваются друг с другом по дороге на квартиру, которую хотят снять в Майями. Однако парни получают отказ, так как хозяйка квартиры желает сдавать ее только девушкам, ведь тут будет еще жить и ее племянница Неха. Но квартира уж больно хороша, и ребята решают обдурить тетку, сказав, что с ними ее племяннице бояться нечего: они оба геи. План срабатывает. Парни весьма успешно притворяются голубыми. Все трое весело проводят время, становятся друзьями, но вскоре появляется одна сложность — Самир и Кунал влюбляются в Неху...

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 13 ноября 2008
Премьера в мире 13 ноября 2008
Возраст 16+
Режиссер
Тарун Мансукхани
В ролях
Джон Абрахам
Приянка Чопра Джонас
Приянка Чопра Джонас
Бобби Деол
Шилпа Шетти
Кирон Кхер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Близкие друзья 2 постера
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