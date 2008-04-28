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Постер фильма Игра по-крупному
5.4
Игра по-крупному - Трейлер
Киноафиша Фильмы Игра по-крупному
5.4

Игра по-крупному

, 2008
War, Inc.
США / драма, комедия, боевик, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Игра по-крупному
5.4
Игра по-крупному - Трейлер
Игра по-крупному  Трейлер

О фильме

История «бизнеса по-американски». Брэнд Хаузер — наемный убийца, отправляющийся на очередное задание — ему поручено убить нефтяного магната на Ближнем Востоке. Прикрытие героя таково: он продюсирует торговое шоу, которое включает в себя свадьбу местной поп-звезды и политика. Однако безукоризненный план терпит крушение…

В ролях

Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Hauser
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Marsha Dillon
Мариса Томей
Мариса Томей
Natalie Hegalhuzen
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Yonica Babyyeah
Бен Кингсли
Бен Кингсли
The Viceroy
Бен Кросс
Бен Кросс
Ширли Бренер
Нед Беллами
Нед Беллами
Zubleh
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Mr. Vice President
Сергей Трифунович
Сергей Трифунович
Ooq-Mi-Fay Taqnufmini
Джон МакЛафлин
John McLaughlin
Монтель Уильямс
GuideStar Voice
Режиссер Джошуа Сэфтел
Сценарист Mark Leyner, Джереми Пиксер, Джон Кьюсак
Композитор Дэвид Роббинс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 25 января 2022
Премьера в мире 28 апреля 2008
Дата выхода
4 сентября 2008 Россия Top Film Distribution
4 сентября 2008 Беларусь
4 сентября 2008 Великобритания
16 декабря 2008 Греция
4 сентября 2008 Казахстан
28 апреля 2008 США
4 сентября 2008 Украина
13 мая 2009 Франция
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $1 296 184
Производство New Crime Productions, B & W Films, Бояна
Другие названия
War, Inc., Agent of War, Assassins, Inc., Brand Hauser: Stuff Happens, Der Auftragskiller, Epiheirisi polemos, Guerra S.A., Guerra, S.A., Guerra, S.A.: Faturando Alto, Jó üzlet a háború, Karo žaidimai, Negocios de guerra, Prljavi poslovi, Rat korporacija, Suur mäng, Válka a.s., War, Inc. - La fabbrica della guerra, War, Inc. - Sie bestellen Krieg: Wir liefern!, Wojenny biznes, Επιχείρηση πόλεμος, Гра по-крупному, Игра по-крупному, Корпорация Война, エージェント・オブ・ウォー, מלחמה בע"מ, 战争公司, War Inc. - Sie bestellen Krieg: Wir liefern!, War Inc, War, Inc

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Игра по-крупному - Трейлер
Игра по-крупному Трейлер
Игра по-крупному - Трейлер 2
Игра по-крупному Трейлер 2
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