Другие названия

War, Inc., Agent of War, Assassins, Inc., Brand Hauser: Stuff Happens, Der Auftragskiller, Epiheirisi polemos, Guerra S.A., Guerra, S.A., Guerra, S.A.: Faturando Alto, Jó üzlet a háború, Karo žaidimai, Negocios de guerra, Prljavi poslovi, Rat korporacija, Suur mäng, Válka a.s., War, Inc. - La fabbrica della guerra, War, Inc. - Sie bestellen Krieg: Wir liefern!, Wojenny biznes, Επιχείρηση πόλεμος, Гра по-крупному, Игра по-крупному, Корпорация Война, エージェント・オブ・ウォー, מלחמה בע"מ, 战争公司, War Inc. - Sie bestellen Krieg: Wir liefern!, War Inc, War, Inc

Еще