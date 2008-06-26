Живи и помни, 2008

Действие фильма разворачивается во время Великой Отечественной войны в сибирской деревушке. Андрей Гуськов, выписавшись из госпиталя, решает по дороге навестить своих близких. Однако вскоре мужчина понимает, что его самовольное путешествие в родные края руководство воинской части воспримет как дезертирство. Недолго думая, он укрывается в тайге, а единственным человеком, с которым Андрей поддерживает связь, становится его жена Настёна. Девушка понимает - если ее мужа найдут, то отдадут под трибунал. Хранить тайну становится труднее, когда выясняется, что Настёна ждет ребенка…
В последний год войны в родную деревню возвращается Андрей. Но возвращается не героем, а дезертиром, не доехавшим после ранения из госпиталя в свою воинскую часть. О том, что Андрей вернулся, знает только один человек - жена Настя - единственная, кому Андрей может доверить свою жизнь. Настя вынуждена скрывать мужа даже от родных, лишь изредка навещая его в укрытии. Андрей теперь - вечный беглец, обреченный на одиночество. Со временем Настя узнает, что ждет ребенка. Для всей деревни она - неверная супруга, не дождавшаяся мужа.
Наступает день Победы, мужья и сыновья приходят домой, и только Настя знает наверняка, что ее Андрей никогда не вернется. А по деревне тем временем ползут слухи, что Андрей не пропал без вести, что он дезертировал и скрывается где-то неподалеку...