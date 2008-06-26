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Живи и помни Живи и помни
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Живи и помни, 2008

2008 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Действие фильма разворачивается во время Великой Отечественной войны в сибирской деревушке. Андрей Гуськов, выписавшись из госпиталя, решает по дороге навестить своих близких. Однако вскоре мужчина понимает, что его самовольное путешествие в родные края руководство воинской части воспримет как дезертирство. Недолго думая, он укрывается в тайге, а единственным человеком, с которым Андрей поддерживает связь, становится его жена Настёна. Девушка понимает - если ее мужа найдут, то отдадут под трибунал. Хранить тайну становится труднее, когда выясняется, что Настёна ждет ребенка…

  • Фильм снят по одноименной повести Валентина Распутина. 
  • Премьера картины состоялась на XIX Открытом российском кинофестивале “Кинотавр” в Сочи. 
  • Исполнительнице главной роли Дарье Мороз принадлежит идея фильма. Изначально планировалось, что режиссером станет Нина Чусова. Однако Валентин Распутин не дал согласия на экранизацию, но впоследствии, увидев Дарью Мороз в роли Настёны на сцене МХТ, изменил свое решение. Снял фильм Александр Прошкин. 
  • Деревню Атамановку, в которой разворачивается действие, снимали в одной из старообрядческих деревень Воскресенского района Нижегородской области.

В последний год войны в родную деревню возвращается Андрей. Но возвращается не героем, а дезертиром, не доехавшим после ранения из госпиталя в свою воинскую часть. О том, что Андрей вернулся, знает только один человек - жена Настя - единственная, кому Андрей может доверить свою жизнь. Настя вынуждена скрывать мужа даже от родных, лишь изредка навещая его в укрытии. Андрей теперь - вечный беглец, обреченный на одиночество. Со временем Настя узнает, что ждет ребенка. Для всей деревни она - неверная супруга, не дождавшаяся мужа.

Наступает день Победы, мужья и сыновья приходят домой, и только Настя знает наверняка, что ее Андрей никогда не вернется. А по деревне тем временем ползут слухи, что Андрей не пропал без вести, что он дезертировал и скрывается где-то неподалеку...

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 26 июня 2008
Премьера в мире 26 июня 2008
Возраст 16+
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Александр Прошкин
Александр Прошкин
В ролях
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Сергей Бехтерев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Живи и помни 1 постер
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Живи и помни
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8 марта 2022 11:53
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