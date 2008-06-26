Живи и помни, 2008

В последний год войны в родную деревню возвращается Андрей. Но возвращается не героем, а дезертиром, не доехавшим после ранения из госпиталя в свою воинскую часть. О том, что Андрей вернулся, знает только один человек - жена Настя - единственная, кому Андрей может доверить свою жизнь. Настя вынуждена скрывать мужа даже от родных, лишь изредка навещая его в укрытии. Андрей теперь - вечный беглец, обреченный на одиночество. Со временем Настя узнает, что ждет ребенка. Для всей деревни она - неверная супруга, не дождавшаяся мужа.

Наступает день Победы, мужья и сыновья приходят домой, и только Настя знает наверняка, что ее Андрей никогда не вернется. А по деревне тем временем ползут слухи, что Андрей не пропал без вести, что он дезертировал и скрывается где-то неподалеку...