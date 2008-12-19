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Рудо и Курси
Rudo y Cursi / Tough and Corny
Рудо и Курси, 2008
2008 / США / Мексика
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6.9
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Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
комедия
спорт
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О фильме
Братья-близнецы пытаются доказать друг другу свое превосходство на профессиональном поприще.
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6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2008
Премьера в России
19 декабря 2008
Премьера в мире
19 декабря 2008
Возраст
18+
MPAA
R
Прокатчик
Парадиз
Режиссер
Карлос Куарон
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Диего Луна
Джессика Мас
Долорес Хередиа
Армандо Эрнандес
Все актеры и съемочная группа
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