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Рудо и Курси Рудо и Курси
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Rudo y Cursi / Tough and Corny

Рудо и Курси, 2008

2008 / США / Мексика
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Братья-близнецы пытаются доказать друг другу свое превосходство на профессиональном поприще.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 19 декабря 2008
Премьера в мире 19 декабря 2008
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Карлос Куарон
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Диего Луна
Диего Луна
Джессика Мас
Долорес Хередиа
Армандо Эрнандес
Все актеры и съемочная группа
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