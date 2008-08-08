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Elegy

Элегия, 2008

2008 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

История взаимоотношений Дэвида Кепеша, преподавателя колледжа, и юной непорочной кубинки Консуэлы Костило, которую он встречает в Нью-Йорке.

Он — одинокий плейбой, буквально воспринявший лозунги сексуальной революции, оставивший жену и детей взамен на сексуальную беспечность. Она — единственная дочь католического семейства кубинских иммигрантов. И кажущаяся пропасть между ними становится почвой для обжигающего романа, бросившего Кепеша из безумных безответственных связей в водоворот любовных страданий и ревности.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 14 августа 2008
Премьера в мире 8 августа 2008
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Top Film Distribution
Бюджет $13 000 000
Режиссер
Изабель Койшет
Изабель Койшет
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Элегия 7 постеров
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Наша рецензия
Стареющий кинодраматург Николас Мейер, когда-то, в первой половине 70-х, начинавший карьеру с бодрого, молодого и бессмысленного «би-муви» (во всех смыслах этого словосочетания) Invasion of the Bee Girls, снова адаптировал для большого экрана 74-летнего патриарха современной американской литературы Филипа Рота. В 2003-м Мейер написал для Роберта Бентона сценарий «Запятнанной репутации» по одноименному роману Рота, в 2007-м переложил для Изабель Куаксе еще одно…
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