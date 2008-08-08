Элегия, 2008

ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова

Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне

Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине

Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино

Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети

Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели

Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный

«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета

Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки

Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?

Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой