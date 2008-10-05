Отзывы о фильме
В глухую провинцию в рамках гастрольного тура приезжает немолодая звезда сцены. Этот город хранит ее тайну. Много лет назад тогда еще совсем юная девушка уехала без оглядки с разбитым сердцем, оставив своего маленького сына на попечение посторонних людей. Героиня встречает местного начинающего актера, обладающего недюжинным талантом, и решает помочь ему построить карьеру, чтобы как-то компенсировать оплошности своей молодости.
|5 октября 2008
|Россия
|16+