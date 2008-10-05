Оповещения от Киноафиши
Без вины виноватые
1 постер
Без вины виноватые

Innocent Guilty 18+
О фильме

В глухую провинцию в рамках гастрольного тура приезжает немолодая звезда сцены. Этот город хранит ее тайну. Много лет назад тогда еще совсем юная девушка уехала без оглядки с разбитым сердцем, оставив своего маленького сына на попечение посторонних людей. Героиня встречает местного начинающего актера, обладающего недюжинным талантом, и решает помочь ему построить карьеру, чтобы как-то компенсировать оплошности своей молодости.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2008
Премьера в мире 5 октября 2008
Дата выхода
5 октября 2008 Россия 16+
Бюджет $2 000 000
Другие названия
Bez vini vinovatiye, Без вины виноватые
Режиссер
Глеб Панфилов
Глеб Панфилов
В ролях
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Андрей Харыбин
Андрей Харыбин
Олег Янковский
Олег Янковский
Владимир Чуприков
Владимир Чуприков
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
