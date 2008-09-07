Отзывы о фильме
Фильм посвящён королю, вернее императору высокой моды — Валентино. Интимный взгляд на самого знаменитого дизайнера прошлого и нынешнего столетий. Беспрецедентный доступ в мир творца и его окружение, возможность увидеть, как работает, как создаёт великий художник.
Премьера состоится 15 ноября 2010 года в рамках Недели Модного кино в Санкт-Петербурге.
|7 сентября 2008
|Россия
|12+
|7 сентября 2008
|Казахстан
|7 сентября 2008
|США
|7 сентября 2008
|Украина