Фильм посвящён королю, вернее императору высокой моды — Валентино. Интимный взгляд на самого знаменитого дизайнера прошлого и нынешнего столетий. Беспрецедентный доступ в мир творца и его окружение, возможность увидеть, как работает, как создаёт великий художник.

Премьера состоится 15 ноября 2010 года в рамках Недели Модного кино в Санкт-Петербурге.