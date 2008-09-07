Оповещения от Киноафиши
Валентино: последний император
7.6 Рейтинг IMDb: 7.2
Валентино: последний император

Валентино: последний император

Valentino: The Last Emperor 18+
О фильме

Фильм посвящён королю, вернее императору высокой моды — Валентино. Интимный взгляд на самого знаменитого дизайнера прошлого и нынешнего столетий. Беспрецедентный доступ в мир творца и его окружение, возможность увидеть, как работает, как создаёт великий художник.

 

Премьера состоится 15 ноября 2010 года в рамках Недели Модного кино в Санкт-Петербурге.

Валентино: последний император - трейлер
Валентино: последний император  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 7 сентября 2008
Дата выхода
7 сентября 2008 Россия 12+
7 сентября 2008 Казахстан
7 сентября 2008 США
7 сентября 2008 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $2 203 403
Производство Acolyte Films
Другие названия
Valentino: The Last Emperor, Valentino - El último emperador, Valentino - L'ultimo imperatore, Valentino, el último emperador, Valentino, modets sista kejsare, Valentino, muodin viimeinen keisari, Valentino: Der letzte Kaiser, Valentino: Le dernier empereur, Valentino: O Último Imperador, Valentino: Ostatni cesarz wielkiej mody, Valentino: posljednji car, Βαλεντίνο: Ο τελευταίος αυτοκράτορας, Валентино: Последний император, Валентіно: Останній імператор
Режиссер
Мэтт Тирнауэр
В ролях
Валентино Гаравани
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Джорджо Армани
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Отзывы о фильме

Валентино: последний император - трейлер
Валентино: последний император Трейлер
