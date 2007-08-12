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Как стать стервой
Киноафиша Фильмы Как стать стервой

Как стать стервой, 2008

2008 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Раньше слово «стерва» имело негативный оттенок. А сегодня стало хорошо продаваемым товаром. Стерва стала идеалом современной женщины. Настоящим героем нашего времени.

 

Большинство женщин старше 15 лет стремятся стать стервами. Кто такая стерва? Как стать стервой? Кто такая настоящая женщина? Что из себя представляет «женская природа», «женская сущность»? Может ли женщина самореализоваться, оставаясь в общепринятых этических рамках? Почему женщины так стремятся стать стервами? Стерва – это не истеричка, не капризная дура и не завистливая змея. Стерва – это Женщина, которая следует своим желаниям, а не чужим советам; делает ставку только на себя, четко знает, чего хочет от жизни и от мужчин; не следует стереотипам; знает все «слабые» места противоположного пола и умеет ими манипулировать; обладает магнетической силой притяжения мужчин; самодостаточна и внутренне Свободна.

 

Метод кинонаблюдения стал основным съемочным приемом фильма. Со временем присутствие камер не отвлекало героинь от повседневной работы, и все их реакции были естественны. Наполненный юмором и доброжелательным отношениям к своим героиням, фильм никого не оставляет равнодушным и низменно вызывает улыбку на лице, претендуя на звание «лучшая документальная комедия» о женщинах.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 29 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 6 мая 2008
Премьера в мире 12 августа 2007
Возраст 0+
Режиссер
Алина Рудницкая
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как стать стервой 1 постер
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