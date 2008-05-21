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Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
Киноафиша Фильмы Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа, 2008

2008 / США
7.4 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие очередной части приключенческой саги разворачивается в середине XX века, в самый разгар “охоты на ведьм” в США. На этот раз легендарному археологу в компании нового знакомого Генри “Пса” Уильямса приходится сразиться с советскими военными во главе с ученой Ириной Спалько за найденный в Латинской Америке таинственный могущественный артефакт – хрустальный череп.

  • Университет Маршалла, в котором преподает Индиана Джонс, назван так в честь продюсера картины Фрэнка Маршалла.
  • При создании сцены первого появления Пса (Шайа ЛаБаф) создатели вдохновлялись аналогичной сценой из фильма “Дикарь” с Марлоном Брандо. Мотоцикл, на котором ездит герой ЛаБафа – Harley-Davidson модели FXSTS Softail Springer.
  • На момент съемок в фильме Харрисону Форду было более 60 лет. Несмотря на этот факт, Форд сам исполнял все свои трюки. Для этого актер соблюдал специальную диету и ежедневно по три часа проводил в спортивном зале.
  • Чтобы картина стилистически не выделялась из серии об Индиане Джонсе, в процессе производства использование CGI было сведено к минимуму.
  • Культовые шляпы для героев изготовлялись специально для фильма в Миссисипи. Всего для этой части франшизы были созданы 36 шляп.

1957 год, разгар холодной войны. Советские солдаты, возглавляемые агентом Ириной Спалько, похищают Мэрион Рэйвенвуд — давнюю возлюбленную Индианы Джонса, ставя профессора перед выбором: бездействие и смерть Мэрион или помощь советской разведке в поисках легендарного Хрустального черепа в обмен на свободу женщины.

7.4 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 22 мая 2008
Премьера онлайн 18 апреля 2020
Премьера в мире 21 мая 2008
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Джон Херт
Джон Херт
Все актеры и съемочная группа
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Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
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Стивену Спилбергу уже которое десятилетие подряд всюду мерещатся летающие тарелки и пластилиновые инопланетяне. Внеземное вторжение проходит в сознании Спилберга с переменным успехом: то гости из других миров, делая большие добрые глаза, прячутся в комнатах маленьких мальчиков от злых ученых, то, наоборот, садятся в марсианские треножники, чтобы оттуда пить кровь трудящегося человечества. Теперь настал черед археологической версии; и в самом деле, человек, который везде видит пришельцев, вряд…
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Predator1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм вышел хороший и долгожданный.Люди которые говорят что фильм фуфло,несут полный бред(Они явно не были фанатами трилогии,а если так то… Читать дальше…
jmfc 2 апреля 2015, 12:51
В 3й части бессмертие действовало только если бы он остался в пределах пещеры где хранился Грааль, там говорит об этом монах ✊
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