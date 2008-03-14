Судный день, 2008

Великобритания, 2007 год. Вспышка смертельно опасного заболевания, вызванная вирусом, известным как "Жнец", убивает сотни тысяч человек. Британское правительство в отчаянии эвакуирует всех, кого только возможно из зараженной местности, а затем окружает зону стеной, чтобы предотвратить распространение вируса. Спустя тридцать лет стена все еще на своем месте, а про жертв заболевания уже давно забыли. Внезапно вирус снова вырывается на свободу, и для поисков возможного лекарства правительству приходится послать в зараженную зону спецотряд во главе с майором Идэн Синклер.

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