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Судный день Судный день
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Doomsday

Судный день, 2008

2008 / Великобритания
7.7 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Великобритания, 2007 год. Вспышка смертельно опасного заболевания, вызванная вирусом, известным как "Жнец", убивает сотни тысяч человек. Британское правительство в отчаянии эвакуирует всех, кого только возможно из зараженной местности, а затем окружает зону стеной, чтобы предотвратить распространение вируса. Спустя тридцать лет стена все еще на своем месте, а про жертв заболевания уже давно забыли. Внезапно вирус снова вырывается на свободу, и для поисков возможного лекарства правительству приходится послать в зараженную зону спецотряд во главе с майором Идэн Синклер.
7.7 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 27 марта 2008
Премьера в мире 14 марта 2008
Возраст 18+
Режиссер
Нил Маршалл
Нил Маршалл
В ролях
Рона Митра
Рона Митра
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Кэри Петерсон
Александр Сиддиг
Александр Сиддиг
Нора-Джейн Нун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Судный день 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Alex_V_KINO, 29/03/2008 - 17:49:47):1. Безмозглый, дешевый, зияющий рекордным количеством логических и смысловых дыр сценарий. Яркий пример… Читать дальше…
Alex_V_KINO 2 апреля 2015, 12:51
Господа? Мы с Вами вообще один и тот же фильм смотрели??? Или этот форум спонсируется кинопрокатом?

Самый отвратительный фильм из всех, которые… Читать дальше…
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55 голосов
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саундтрек фильма Судный день
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