От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7

Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года

В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас

16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте

Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые

«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя

Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?

Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком

Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон

Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте