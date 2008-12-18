Молодой стрелец по имени Федот, счастливый и удалой юноша, снискавший уважение всей округи, живет в счастливом браке со своей доброй и послушной женой Марусей. На его беду, красоту Маруси заприметил Царь Расеи. Чтобы избавиться от соперника, коварный правитель вызывает Федота во дворец и одно за другим придумывает ему невыполнимые испытания. Тем временем царская дочь безуспешно пытается очаровать английского посла, но не преуспевает, потому что она не очень-то красива. На помощь девушке приходит ее нянька. Смогут ли герои найти свое счастье?
Экранизация блистательной сказки Леонида Филатова, для работы над которой были привлечены одни из самых талантливых аниматоров студии "Мельница". Анимационная техника, использованная в этом фильме, позволяет максимально ярко и точно воплотить образы персонажей сказки, при этом режиссер очень бережно и умело обращается с поэтическим текстом.
|18 декабря 2008
|Россия
|Наше кино
|12+
|18 декабря 2008
|Беларусь
|18 декабря 2008
|Казахстан
|18 декабря 2008
|Украина