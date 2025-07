Страна Россия

Продолжительность 1 час 10 минут

Год выпуска 2008

Премьера в мире 18 декабря 2008

Производство Первый канал, CTB Film Company, Студия анимационного кино «Мельница»

Другие названия

Pro Fedota-streltsa, udalogo molodtsa, The Tale of Soldier Fedot, the Daring Fellow, About Fedot the Shooter, Apie Fedotą - šaulį, narsųjį šaunuolį, Apie šaulį Fedotą, šaunuolį vaikiną, Fedot the Hunter, Le Conte de l'audacieux soldat Fedot, Lugu kütt Fedotist, uljast noormehest, Pasaka apie šaulį Fedotą, narsųjį šaunuolį, The Tale About Fedot-the-Shooter, the Daring Fellow, Про Федота-стрельца, удалого молодца, Про Федота-стрільця, удалого молодця, Федот-мерген, батыл жас жігіт туралы, 勇敢な若者 兵士ファドットの物語