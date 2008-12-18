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Постер мультфильма Про Федота-стрельца, удалого молодца
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Киноафиша Фильмы Про Федота-стрельца, удалого молодца

Про Федота-стрельца, удалого молодца

Pro Fedota-streltsa, udalogo molodtsa 18+
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О фильме

Молодой стрелец по имени Федот, счастливый и удалой юноша, снискавший уважение всей округи, живет в счастливом браке со своей доброй и послушной женой Марусей. На его беду, красоту Маруси заприметил Царь Расеи. Чтобы избавиться от соперника, коварный правитель вызывает Федота во дворец и одно за другим придумывает ему невыполнимые испытания. Тем временем царская дочь безуспешно пытается очаровать английского посла, но не преуспевает, потому что она не очень-то красива. На помощь девушке приходит ее нянька. Смогут ли герои найти свое счастье?

  • Мультфильм является экранизацией одноименной пьесы Леонида Филатова. Это не первая ее экранная адаптация: в 1988 году по мотивам пьесы вышел телеспектакль с участием автора во всех ролях, а в 2001 году – художественный фильм. 
  • Мультфильм создавался на студии «Мельница», ответственной за создание популярной саге про Трех богатырей. В отличие от этой франшизы, нарисованной в технике хоть и двухмерной, но традиционной анимации, этот мультфильм создавался исключительно перекладочным методом, в стиле первых мультипликационных картин СССР. 
  • Другой характерной чертой анимации мультфильма стала стилизация под лубок. Кроме явных реминисценций к иллюстрациям знаменитого художника Ивана Билибина, здесь встречаются отсылки к живописи мирискусников, в частности, Бориса Кустодиева.

Экранизация блистательной сказки Леонида Филатова, для работы над которой были привлечены одни из самых талантливых аниматоров студии "Мельница". Анимационная техника, использованная в этом фильме, позволяет максимально ярко и точно воплотить образы персонажей сказки, при этом режиссер очень бережно и умело обращается с поэтическим текстом.

Про Федота-стрельца, удалого молодца - трейлер 2
Про Федота-стрельца, удалого молодца  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 18 декабря 2008
Дата выхода
18 декабря 2008 Россия Наше кино 12+
18 декабря 2008 Беларусь
18 декабря 2008 Казахстан
18 декабря 2008 Украина
Производство Первый канал, CTB Film Company, Студия анимационного кино «Мельница»
Другие названия
Pro Fedota-streltsa, udalogo molodtsa, The Tale of Soldier Fedot, the Daring Fellow, About Fedot the Shooter, Apie Fedotą - šaulį, narsųjį šaunuolį, Apie šaulį Fedotą, šaunuolį vaikiną, Fedot the Hunter, Le Conte de l'audacieux soldat Fedot, Lugu kütt Fedotist, uljast noormehest, Pasaka apie šaulį Fedotą, narsųjį šaunuolį, The Tale About Fedot-the-Shooter, the Daring Fellow, Про Федота-стрельца, удалого молодца, Про Федота-стрільця, удалого молодця, Федот-мерген, батыл жас жігіт туралы, 勇敢な若者 兵士ファドットの物語
Режиссер
Людмила Стеблянко
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Александр Ревва
Александр Ревва
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 39 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1944 В жанре «комедия»  470 В жанре «анимация»  256 В фильмах России  197
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Про Федота-стрельца, удалого молодца

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Наша рецензия

Похоже, сказка Леонида Филатова настолько успела укорениться в новейшем русском фольклоре, что стала в буквальном смысле слова классикой. А раз так, то она в обозримом будущем может претерпеть еще не одну экранизацию. Собственно, в 90-х уже сам Филатов не ограничился одним лишь распространением своего гиперпопулярного детища на аудиокассетах: в 1995 году под руководством режиссера Зои Алиевой был сделан телевизионный моноспектакль, где автор, будучи по совместительству отличным актером и…
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Про Федота-стрельца, удалого молодца - трейлер 2
Про Федота-стрельца, удалого молодца Трейлер 2
Про Федота-стрельца, удалого молодца - трейлер
Про Федота-стрельца, удалого молодца Трейлер
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