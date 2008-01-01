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Захватывающий приключенческий рассказ о современных сёрферах, исследующий вероятность того, что это ныне повсеместное увлечение возможно зародилось некогда в Ирландии.
Путешествие на Гавайи, в Калифорнию и обратно к ирландским берегам достигает красочной кульминации, когда сёрферам удается покорить 18-метровую волну — самую гигантскую из тех, что можно поймать в Европе, и это, в свою очередь, превращает Ирландию в одно из популярнейших в мире мест для катания на досках.
|22 февраля 2008
|Россия
|12+
|22 февраля 2008
|Казахстан
|1 января 2008
|США
|22 февраля 2008
|Украина