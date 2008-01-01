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Постер фильма Наездники волн
6.9
Наездники волн - Трейлер
Киноафиша Фильмы Наездники волн
6.9

Наездники волн

, 2009
Waveriders
Великобритания, Ирландия / спорт, документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Наездники волн
6.9
Наездники волн - Трейлер
Наездники волн  Трейлер

О фильме

Захватывающий приключенческий рассказ о современных сёрферах, исследующий вероятность того, что это ныне повсеместное увлечение возможно зародилось некогда в Ирландии.

Путешествие на Гавайи, в Калифорнию и обратно к ирландским берегам достигает красочной кульминации, когда сёрферам удается покорить 18-метровую волну — самую гигантскую из тех, что можно поймать в Европе, и это, в свою очередь, превращает Ирландию в одно из популярнейших в мире мест для катания на досках.

В ролях

Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Narrator
Келли Слэйтер
Келли Слэйтер
Self
Richie Fitzgerald
Featured surfer
Gabe Davies
Featured Surfer
Chris Malloy
Self
Keith Malloy
Self
Dan Malloy
Self
Rabbit Kekai
Self
Kevin Naughton
Self
Craig Peterson
Self
Режиссер Джоэл Конрой
Сценарист Джоэл Конрой, Lauren Davies
Композитор Rory Pierce
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Ирландия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 22 февраля 2008
Премьера в мире 1 января 2008
Дата выхода
22 февраля 2008 Россия 12+
22 февраля 2008 Казахстан
1 января 2008 США
22 февраля 2008 Украина
Сборы в мире $142 878
Производство Inis Films, Besom Productions, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board
Другие названия
Waveriders, Surferzy

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Наездники волн - Трейлер
Наездники волн Трейлер
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Отзывы о фильме

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