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Киноафиша Фильмы Европа - Азия

Европа - Азия

Evropa-Aziya 18+
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О фильме

Где-то на просторах России, как раз в том самом месте, где Европа “встречается” с Азией, на трассе дежурят предприимчивые аферисты. Мошенники облачены в наряды молодоженов - на “невесте” свадебное платье и фата, на “женихе” и “свидетелях” - элегантные костюмы. Шумная толпа родственников, тамада и море выпивки - кажется, все атрибуты среднестатистической свадьбы налицо, поэтому водители, которых останавливают “молодые”, ничуть не сомневаются в реальности происходящего и охотно дарят им денежные подарки. Но рано или поздно тайное становится явным…

  • В основу сценария легла пьеса, написанная Владимиром и Олегом Пресняковыми. 
  • Роль матери в фильме исполнила известная телеведущая Татьяна Лазарева. Ранее она уже появлялась в других картинах и сериалах, но, как правило, это были эпизодические роли и камео. Поэтому фильм “Европа-Азия” стал своеобразным дебютом Татьяны в полнометражном кино. 
  • Одну из ролей в ленте сыграл лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров, кроме того, он написал музыку к фильму. 
  • Режиссером фильма стал Иван Дыховичный. Среди других его режиссерских работ - “Прорва” (1992), “Музыка для декабря” (1995), “Копейка” (2002). 
  • Съемки проходили в Выборге, их продолжительность составила 30 дней.

Действие фильма разворачивается на таежном шоссе, на границе Европы и Азии. Группа аферистов, изображающая свадьбу, останавливает на дороге проезжающие мимо машины, поит водителей водкой и разводит на деньги. Постепенно к ним присоединяются разные странные личности — дети-попрошайки, мент, настоящая свадьба, гастарбайтеры, пиар-агенты, иностранные туристы. Все пьют водку и рассуждают о странностях геополитического положения России и загадочной сущности русского человека.

Европа - Азия - трейлер
Европа - Азия  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 января 2008
Дата выхода
1 января 2008 Россия Аргумент Кино 16+
4 февраля 2010 Беларусь
4 февраля 2010 Казахстан
4 февраля 2010 Украина
Сборы в мире $32 658
Производство МируМир
Другие названия
Evropa-Aziya, Europe-Asia, Европа-Азия
Режиссер
Иван Дыховичный
В ролях
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
Иван Ургант
Иван Ургант
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 20 голосов
4.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3358 В жанре «драма»  1233 В жанре «комедия»  929 В фильмах России  540
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