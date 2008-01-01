Где-то на просторах России, как раз в том самом месте, где Европа “встречается” с Азией, на трассе дежурят предприимчивые аферисты. Мошенники облачены в наряды молодоженов - на “невесте” свадебное платье и фата, на “женихе” и “свидетелях” - элегантные костюмы. Шумная толпа родственников, тамада и море выпивки - кажется, все атрибуты среднестатистической свадьбы налицо, поэтому водители, которых останавливают “молодые”, ничуть не сомневаются в реальности происходящего и охотно дарят им денежные подарки. Но рано или поздно тайное становится явным…
Действие фильма разворачивается на таежном шоссе, на границе Европы и Азии. Группа аферистов, изображающая свадьбу, останавливает на дороге проезжающие мимо машины, поит водителей водкой и разводит на деньги. Постепенно к ним присоединяются разные странные личности — дети-попрошайки, мент, настоящая свадьба, гастарбайтеры, пиар-агенты, иностранные туристы. Все пьют водку и рассуждают о странностях геополитического положения России и загадочной сущности русского человека.
|1 января 2008
|Россия
|Аргумент Кино
|16+
|4 февраля 2010
|Беларусь
|4 февраля 2010
|Казахстан
|4 февраля 2010
|Украина