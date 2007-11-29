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Безумный следователь
Sun taam / Mad Detective
Безумный следователь, 2007
2007 / Гонконг
Трейлер
7.0
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Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
триллер
криминал
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О фильме
Для расследования серии зверских убийств, потрясших город, молодой полицейский объединяется с бывшим следователем, обладающим сверхъестественными способностями.
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7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2007
Премьера в России
16 октября 2008
Премьера в мире
29 ноября 2007
Прокатчик
Кино без границ
Режиссер
Джонни То
В ролях
Чинг Ван Лау
Энди Оун
Ка Танг Лам
Келли Лин
Флора Чан
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
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