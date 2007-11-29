Безумный следователь, 2007

Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 15 зрелищных азиатских триллеров

В свое время кровавый триллер Пака Чхан-ука «Олдбой» наделал немало шуму, став сенсацией не только в родной Южной Корее, но и во всем мире, а победа «Паразитов» на «Оскаре» 2020 года — и вовсе беспрецедентное событие. Сейчас же предметом обсуждения является впечатляющий корейский сериал «Игра в кальмара». Если вы уже успели оценить новинку, то предлагаем ознакомиться со списком любопытных азиатских триллеров, которые точно стоят вашего внимания.