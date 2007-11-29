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Безумный следователь Безумный следователь
Киноафиша Фильмы Безумный следователь
Sun taam / Mad Detective

Безумный следователь, 2007

2007 / Гонконг
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Для расследования серии зверских убийств, потрясших город, молодой полицейский объединяется с бывшим следователем, обладающим сверхъестественными способностями.
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 16 октября 2008
Премьера в мире 29 ноября 2007
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Джонни То
Джонни То
В ролях
Чинг Ван Лау
Энди Оун
Ка Танг Лам
Келли Лин
Флора Чан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Безумный следователь 2 постера
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