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Welle, Die

Эксперимент 2, 2008

2008 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Фильм основан на реальных событиях, произошедших в калифорнийской средней школе в 1967 году, и перенесен на современную немецкую действительность.

Фильм начинается с появления харизматичного учителя Рйнера Вегнера, объявляющего классу о начале эксперимента — недели автократии. Безразличные школьники не проявляют особого интереса, но Вегнер все равно продолжает эксперимент. Будучи их лидером, он просит, чтобы школьники называли его господин Вегнер, выбирает девиз, создает эмблему группы, решает, что все должны носить белые рубашки, и называет группу — "Волна" — прообраз секретного знака, напоминающего о нацистском приветствии.

На удивление, школьникам нравится авторитарная власть. Вскоре новый тип дисциплины и порядка приживается в школе, распространяясь на все сферы жизни учеников, к классу присоединяются все новые сторонники. "Волна" дает детям веру в возможность перемен, но они заходят слишком далеко, и "волны выходят из берегов".

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 11 декабря 2008
Премьера в мире 11 декабря 2008
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Деннис Ганзель
Деннис Ганзель
В ролях
Юрген Фогель
Юрген Фогель
Фредерик Лау
Фредерик Лау
Макс Римелт
Дженнифер Ульрих
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эксперимент 2 2 постера
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саундтрек фильма Эксперимент 2
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