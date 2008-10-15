Рождественский коттедж, 2008

"Рождественский домик" — это автобиографический рассказ о воплощении американской мечты. Кинкейд своим существованием опроверг бытовавшее мнение, что "настоящий художник должен быть голодным". Вместо этого он провозгласил обратное: художник должен быть всегда сыт и очень богат. И стал одним из самых популярных художников США. Просто он умело использовал свой талант и предпринимательскую "жилку". Кинкейд не стеснялся делать копии своих картин, продавал свои работы тысячными тиражами через Интернет, не гнушался производством календарей и открыток. Успех был ошеломляющим: помимо всенародной славы, Кинкейд с 1997-го года заработал более 50 миллионов долларов.