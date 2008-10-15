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Рождественский коттедж Рождественский коттедж
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Christmas Cottage

Рождественский коттедж, 2008

2008 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юный Томас Кинкейд приезжает на Рождество в родной городок. Праздничное настроение омрачается неожиданной новостью - дом, в котором живет мать героя, вот-вот может пойти с молотка из-за больших долгов. Томас не собирается сидеть сложа руки и решает как можно скорее заработать крупную сумму, которая спасет семейное гнездо от продажи. Молодой человек, обладающий талантом художника, берется за большой заказ - роспись стены, расположенной в самом центре города.

  • Джаред Падалеки и Аарон Эшмор играют в фильме старшего и младшего брата соответственно. В реальности Эшмор старше Падалеки на три года. 
  • Во время съемок сцены, где Томас плачет, Джаред Падалеки после дубля никак не мог успокоиться. Питеру О’Тулу (Гленн Уэсман) пришлось успокаивать коллегу. 
  • Джаред Падалеки правша, в то время как его персонаж - левша. За месяц до начала съемок актер начал тренироваться делать все левой рукой, кроме того, на площадке постоянно присутствовал консультант-левша, который помогал Джареду выглядеть более естественно. 
  • Ричард Бёрджи (Билл Кинкейд) и Джаред Падалеки впоследствии появились вместе еще в одном фильме - триллере “Пятница, 13-е” (2009). 
  • Мелодия, которую слушает герой Питера О’Тула - “Лунный свет” Клода Дебюсси.

"Рождественский домик" — это автобиографический рассказ о воплощении американской мечты. Кинкейд своим существованием опроверг бытовавшее мнение, что "настоящий художник должен быть голодным". Вместо этого он провозгласил обратное: художник должен быть всегда сыт и очень богат. И стал одним из самых популярных художников США. Просто он умело использовал свой талант и предпринимательскую "жилку". Кинкейд не стеснялся делать копии своих картин, продавал свои работы тысячными тиражами через Интернет, не гнушался производством календарей и открыток. Успех был ошеломляющим: помимо всенародной славы, Кинкейд с 1997-го года заработал более 50 миллионов долларов.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 11 ноября 2008
Премьера в мире 15 октября 2008
Возраст 12+
Режиссер
Майкл Кампус
В ролях
Джаред Падалеки
Джаред Падалеки
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Питер О'Тул
Питер О'Тул
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Рождественский коттедж
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6 декабря 2021 18:23
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