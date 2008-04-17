В экзотическом мире живут две расы: люди-черепахи локки и люди-бабочки норны. Локки правят землей, норны — небом, поэтому живут они раздельно, в состоянии хрупкого мира. И все шло тихо-мирно, пока у Дельго, наивного, мечтательного подростка, не возникли проблемы личного характера. Его обвинили в преступлении, которого он, как водится, не совершал. Благополучно сбежав из тюрьмы, Дельго узнаёт, что миру грозит серьёзный конфликт между локки и норнами, и теперь юному мечтателю необходимо при помощи отряда своих друзей объединить две столь различные расы против общего врага.
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