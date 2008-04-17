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Постер мультфильма Дельго
4.3
Дельго - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дельго
4.3

Дельго

, 2008
Delgo
США / комедия, мелодрама, анимация, фантастика, приключения / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Дельго
4.3
Дельго - Трейлер
Дельго  Трейлер

О фильме

В экзотическом мире живут две расы: люди-черепахи локки и люди-бабочки норны. Локки правят землей, норны — небом, поэтому живут они раздельно, в состоянии хрупкого мира. И все шло тихо-мирно, пока у Дельго, наивного, мечтательного подростка, не возникли проблемы личного характера. Его обвинили в преступлении, которого он, как водится, не совершал. Благополучно сбежав из тюрьмы, Дельго узнаёт, что миру грозит серьёзный конфликт между локки и норнами, и теперь юному мечтателю необходимо при помощи отряда своих друзей объединить две столь различные расы против общего врага.

В ролях

Вэл Килмер
Вэл Килмер
Bogardus
Фредди Принц мл.
Фредди Принц мл.
Delgo
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт
Princess Kyla
Энн Бэнкрофт
Sedessa
Крис Кэттэн
Крис Кэттэн
Filo
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Raius
Майкл Кларк Дункан
Майкл Кларк Дункан
Elder Marley
Луис Госсет мл.
Луис Госсет мл.
King Zahn
Эрик Айдл
Эрик Айдл
Spig
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Delgo's Father
Режиссер Марк Эдлер, Джейсон Мурер
Сценарист Patrick J. Cowan, Carl Dream, Jennifer Jones-Mitchell, Марк Эдлер
Композитор Джеф Дзанелли
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 17 апреля 2008
Дата выхода
17 апреля 2008 Россия 0+
12 декабря 2008 Дания
17 апреля 2008 Казахстан
12 декабря 2008 Новая Зеландия
12 декабря 2008 США
17 апреля 2008 Украина
MPAA PG
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $694 782
Производство Electric Eye Entertainment Corporation, Fathom Studios
Другие названия
Delgo, Anh Chàng Delgo, Delgas, Delgo e il destino del mondo, Дельго, デルゴ

Рейтинг мультфильма

4.3
Оцените 12 голосов
4.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 

Трейлеры мультфильма

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Дельго - Трейлер
Дельго Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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