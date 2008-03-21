Молодожены Бен и Джейн Шоу перебираются в Японию в поисках многообещающей работы – проведения фотосессии в Токио. Во время поездки по темной лесной дороге они попадают в трагическую автомобильную аварию, в результате которой погибает местная молодая девушка. Придя в сознание, герои не находят никаких следов ее тела. Тогда пара продолжает свой путь в Токио, чтобы начать новую жизнь. Тем временем Бен начинает замечать странные белые пятна на многих своих модных фотографиях. Джейн считает, что пятна на самом деле являются спиритической фотографией мертвой девушки, которую они сбили на дороге, и что она, возможно, жаждет мести…