Постер фильма Фантомы
Фантомы

Фантомы

Shutter 18+
Молодожены Бен и Джейн Шоу перебираются в Японию в поисках многообещающей работы – проведения фотосессии в Токио. Во время поездки по темной лесной дороге они попадают в трагическую автомобильную аварию, в результате которой погибает местная молодая девушка. Придя в сознание, герои не находят никаких следов ее тела. Тогда пара продолжает свой путь в Токио, чтобы начать новую жизнь. Тем временем Бен начинает замечать странные белые пятна на многих своих модных фотографиях. Джейн считает, что пятна на самом деле являются спиритической фотографией мертвой девушки, которую они сбили на дороге, и что она, возможно, жаждет мести…

  • Явление захвата изображений призраков на фотографической эмульсии известно как спиритическая фотография. Это сверхъестественное явление возникло в конце 19 века, на появления фотографии как таковой. 
  • Хотя оригинальный фильм «Затвор», ремейком которого является эта картина, имеет тайское происхождение и происходит в Таиланде, этот фильм черпает вдохновение из японской культуры, поэтому его действие происходит в Японии. Кроме того, режиссеру Масаюки Очиаи было удобнее снимать у себя на родине, чем лететь в Америку. 
  • Роль Мегуми была написана специально для актрисы Мегуми Окина, так что персонаж даже носит ее имя. Очиай был большим поклонником телесериала «Джу-он» и хотел использовать ее как отсылку к нему. Позже Очиай снял перезапуск сериала.

Проявляя фотографии после несчастного случая, пара молодоженов обнаруживает на них пугающие призрачные фигуры. Опасаясь, что все это может быть взаимосвязано, супруги пытаются выяснить природу этих явлений и понимают, что лучше бы они не лезли в эти тайны.

Фантомы  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 16 мая 2008
Премьера в мире 21 марта 2008
Дата выхода
3 апреля 2008 Россия Двадцатый Век Фокс 16+
15 мая 2008 Австралия
3 апреля 2008 Беларусь
21 марта 2008 Бельгия 18
16 мая 2008 Великобритания
15 мая 2008 Германия
8 августа 2008 Италия
3 апреля 2008 Казахстан
21 марта 2008 США
3 апреля 2008 Украина
27 августа 2008 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $48 555 306
Производство New Regency Productions, New Regency Productions, Vertigo Entertainment
Другие названия
Shutter, Imágenes del más allá, Okidač, Árnykép, Clona, Fotografii bântuite, Hồn Ma Báo Oán, Imagens do Além, Obturador Fatal, Obturateur, Pagātnes rēgi, Pildid teispoolsusest, Resimdeki hayalet, Retratos del más allá, Shutter - Kohtalon kuvat, Shutter - Ombre dal passato, Shutter - Sie sehen dich, Shutter - Widmo, Slike duhova, Spirits, Stigmiotypa thanatou, Uzkratas, Στιγμιότυπα θανάτου, Затвір, Призрачна бленда, Фантоми, Фантомы, シャッター, 鬼照片
Режиссер
Масаюки Очиаи
В ролях
Джошуа Джексон
Джошуа Джексон
Рэйчел Тейлор
Рэйчел Тейлор
Мегуми Окина
Джон Хенсли
Майя Хэйзен
Рейтинг фильма

6.0
15 голосов
5.2 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме

Weteran Mc 4 ноября 2024, 23:21
"Фантомы" - голливудский мистический триллер с элементами ужасов 2008 года с Джошуа Джексоном в главной роли, известного по роли Питера… Читать дальше…
Цитаты
Natasha Я немного нервничаю.
Adam О, просто представь, что я клиент в твоём ресторане.
Natasha Ха, обычно я не обслуживаю в белье.
