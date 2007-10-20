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Забавные игры
Funny Games U.S.
Забавные игры, 2007
2007 / Великобритания / США / Франция
Трейлер
6.9
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
ужасы
триллер
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Причины посмотреть
О фильме
- американский римейк фильма Михаэля Ханеке 1997 года.
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Два молодых парня берут в заложники и издеваются над семьей, приехавшей отдохнуть в свой загородный дом.
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6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2007
Премьера в России
3 июля 2008
Премьера в мире
20 октября 2007
Прокатчик
CP Classic
Режиссер
Михаэль Ханеке
В ролях
Наоми Уоттс
Майкл Питт
Брэйди Корбет
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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14 октября 2022 15:00
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