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Забавные игры, 2007

2007 / Великобритания / США / Франция
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть О фильме
- американский римейк фильма Михаэля Ханеке 1997 года.
Два молодых парня берут в заложники и издеваются над семьей, приехавшей отдохнуть в свой загородный дом.
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 3 июля 2008
Премьера в мире 20 октября 2007
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Михаэль Ханеке
Михаэль Ханеке
В ролях
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Майкл Питт
Майкл Питт
Брэйди Корбет
Брэйди Корбет
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Забавные игры 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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14 октября 2022 15:00
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