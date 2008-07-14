Темный рыцарь, 2008

Режиссер фильма, Кристофер Нолан, рассказывал, что во время работы над сценарием его особенно завораживала идея, что само присутствие Бэтмена в Готэме привлекает туда преступников. Он хотел исследовать, как далеко может завести человека самосуд, являющийся по сути проявлением самых низменных человеческих страстей. Конфликт справедливости и правосудия в этой части трилогии сделали персонаж Бэтмена особенно неоднозначным.

Изначально Нолан приглашал Хита Леджера на роль Бэтмена в первой части трилогии. Впоследствии он отказал всем остальным претендентам на роль Джокера, потому что ему нравилась хаотическая интерпретация персонажа Леджером. Трактовка Леджера действительно очень отличается от традиционной: знаменитая улыбка Джокера буквально вырезана у него на лице, а клоунский вид ему придает грубый грим, а не химическое воздействие, как это было в традиции комиксов и фильмов о Бэтмене. Конфликт с главным героем служит для Джокера средством самоидентификации: он считает, что они — полные противоположности, и потому похожи, и участь им предстоит одинаковая. Чтобы подготовиться к столь психологически тонкой и сложной роли, Леджер в течение месяца жил один в отельном номере, разрабатывая пластику, голос и мимику персонажа. Актер даже вел дневник от лица Джокера, куда записывал его мысли и чувства. Самым трудным для него было абстрагироваться от образа злодея, созданного Джеком Николсоном в фильме «Бэтмен» Тима Бертона. Рефренсами же для роли послужили образы главного героя фильма Стэнли Кубрика «Золотой апельсин» и печально известного рок-музыканта Сида Вишеса. За свою работу актер получил Оскар, увы, посмертно: Хит Леджер скончался от передозировки наркотиков, не дожив до премьеры фильма. «Темный рыцарь» стал его последней законченной ролью. Нолан посвятил картину его памяти.

На момент выхода «Темный рыцарь» стал четвертым фильмом, преодолевшим планку сборов в один миллиард долларов, и второй самой кассовой экранизацией комиксов в истории.

Стивен Кинг назвал «Темного рыцаря» величайшим супергеройским фильмом в истории.

«Темный рыцарь» стал первым фильмом Нолана, в котором тот исполнил свою давнюю мечту снимать на камеры IMAX. Эти камеры намного крупнее и тяжелее обычных, к тому же очень шумят при съемке, чем затрудняют запись звука на площадке. Более того, семидесятимиллиметровая пленка стоит намного дороже обычной, а одной бобины хватает всего на две минуты съемки. Поэтому режиссер использовал эти камеры лишь в нескольких сценах, хотя и утверждал потом, что предпочел бы снять весь фильм в формате IMAX, что и подтвердил своими последующими картинами.