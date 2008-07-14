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Темный рыцарь Темный рыцарь
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The Dark Knight

Темный рыцарь, 2008

2008 / США
8.3 Оцените
253 голоса Рейтинг IMDb: 9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма начинается с ограбления Готэмского банка, в ходе которого все кроме одного преступники погибают. Когда в живых остается только последний из грабителей, он срывает маску, за которой мы видим изуродованное шрамами лицо, загримированное под клоуна.

Возмущенные столь же наглым, сколь идеально спланированным преступлением, Бэтмен, комиссар Джим Гордон и окружной прокурор Харви Дент решают действовать сообща, чтобы навсегда покончить с деятельностью организованной преступности в Готэме. Бэтмена  особенно притягивает идеализм последнего: он даже готов вручить безопасность города в его руки, надеясь наконец получить шанс на спокойную жизнь и обрести семью в лице своей возлюбленной, Рэйчел Доус, даже зная, что она уже предпочла ему самого Дента.

Однако никто из них еще не знает, что местные банды уже не столь организованы: всю власть и авторитет в преступной прослойке города захватил безумный анархист и в то же время преступный гений, зовущий себя предвестником хаоса, или просто — Джокером. Тот полон стремлений испытать на прочность знаменитого Бэтмена и сам Готэм, не из каких-то особых побуждений, а просто потому, что ему доставляет удовольствие видеть мир в огне.

Режиссер фильма, Кристофер Нолан, рассказывал, что во время работы над сценарием его особенно завораживала идея, что само присутствие Бэтмена в Готэме привлекает туда преступников. Он хотел исследовать, как далеко может завести человека самосуд, являющийся по сути проявлением самых низменных человеческих страстей. Конфликт справедливости и правосудия в этой части трилогии сделали персонаж Бэтмена особенно неоднозначным.

Изначально Нолан приглашал Хита Леджера на роль Бэтмена в первой части трилогии. Впоследствии он отказал всем остальным претендентам на роль Джокера, потому что ему нравилась хаотическая интерпретация персонажа Леджером. Трактовка Леджера действительно очень отличается от традиционной: знаменитая улыбка Джокера буквально вырезана у него на лице, а клоунский вид ему придает грубый грим, а не химическое воздействие, как это было в традиции комиксов и фильмов о Бэтмене. Конфликт с главным героем служит для Джокера средством самоидентификации: он считает, что они — полные противоположности, и потому похожи, и участь им предстоит одинаковая. Чтобы подготовиться к столь психологически тонкой и сложной роли, Леджер в течение месяца жил один в отельном номере, разрабатывая пластику, голос и мимику персонажа. Актер даже вел дневник от лица Джокера, куда записывал его мысли и чувства. Самым трудным для него было абстрагироваться от образа злодея, созданного Джеком Николсоном в фильме «Бэтмен» Тима Бертона. Рефренсами же для роли послужили образы главного героя фильма Стэнли Кубрика «Золотой апельсин» и печально известного рок-музыканта Сида Вишеса. За свою работу актер получил Оскар, увы, посмертно: Хит Леджер скончался от передозировки наркотиков, не дожив до премьеры фильма. «Темный рыцарь» стал его последней законченной ролью. Нолан посвятил картину его памяти.

На момент выхода «Темный рыцарь» стал четвертым фильмом, преодолевшим планку сборов в один миллиард долларов, и второй самой кассовой экранизацией комиксов в истории.

Стивен Кинг назвал «Темного рыцаря» величайшим супергеройским фильмом в истории.

«Темный рыцарь» стал первым фильмом Нолана, в котором тот исполнил свою давнюю мечту снимать на камеры IMAX. Эти камеры намного крупнее и тяжелее обычных, к тому же очень шумят при съемке, чем затрудняют запись звука на площадке. Более того, семидесятимиллиметровая пленка стоит намного дороже обычной, а одной бобины хватает всего на две минуты съемки. Поэтому режиссер использовал эти камеры лишь в нескольких сценах, хотя и утверждал потом, что предпочел бы снять весь фильм в формате IMAX, что и подтвердил своими последующими картинами.

С помощью лейтенанта Джима Гордона и прокурора Харви Дента Бэтмен намерен очистить улицы от преступности, отравляющей город. Сотрудничество оказывается эффективным, но скоро они сами обнаружат себя посреди хаоса, развязанного восходящим криминальным гением, известном испуганным горожанам под именем Джокер.

8.3 Оцените
253 голоса Рейтинг IMDb: 9
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 14 августа 2008
Премьера онлайн 15 ноября 2021
Премьера в мире 14 июля 2008
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Кристофер Нолан
Кристофер Нолан
В ролях
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Хит Леджер
Хит Леджер
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Морган Фриман
Морган Фриман
Все актеры и съемочная группа
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Гибрид человека и маски летучей мыши явно полетел по второму кругу. Если в финале картины «Бэтмен: Начало» был уже карточно заявлен Джокер – главный ужас первого фильма бэтмениады Тима Бёртона, то в «Темном рыцаре» (минуя, правда, канализационную эпопею второго опуса) подробно описана история болезни Двуликого Харви, коим Джоэл Шумахер в свое время столь удачно сервировал третью серию цикла. По всему похоже, что Кристофер Нолан вдохновился на полный апгрейд истории…
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Одри7 2 апреля 2015, 12:51
Говорят, Хиту дадут Оскар посмертно. Буду рыдать на премьере✊
Проксимо 2 апреля 2015, 12:51
Фильм этого года, однозначно.
Шедевр? Да.
Настолько реалистичный, эмоциональный и динамичный фильм.
Джокер был хорошо.
Однако, одно песально, актер,… Читать дальше…
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