В рамках официального тура по странам Европы молодая принцесса Мария приезжает в Санкт-Петербург. Официальные приемы и деловые встречи настолько утомили девушку, что однажды она просто-напросто сбегает тайком из гостиничного номера и отправляется на прогулку по улицам города на Неве. Случай сводит ее с журналистом Маком, работающим в глянцевом издании. Осознав, какой эксклюзивный материал сам идет к нему в руки, мужчина зовет своего друга - фотографа Гарика и утраивает Марии незабываемый день. Статья о сбежавшей принцессе принесла бы Максу огромные деньги. Но неожиданно герой понимает, что влюблен в девушку, а она - в него…
Она, французская принцесса Мария, вынуждена следовать строгому королевскому расписанию, так утомляющему, что она еле может держаться на ногах. Он, известный журналист, готовый на многое, чтобы получить материал о знаменитости, тоже порядком устал от своей "богемной" жизни и разборок, тесно связанных с ней. Судьба сводит их в северной столице, куда августейшая особа прибыла с визитом, но совершенно при иных обстоятельствах, нежели планировалось. Уставший, у которого назавтра назначено интервью с принцессой, возвращается ближе к ночи. И по дороге видит спящую на парапете девушку. После тщетных попыток выяснить, где она живет, и, не решаясь оставить ее одну в опасности ночного города, журналист забирает ее к себе.
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