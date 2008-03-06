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Киноафиша Фильмы Все могут короли

Все могут короли

Vsyo mogut koroli 18+
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О фильме

В рамках официального тура по странам Европы молодая принцесса Мария приезжает в Санкт-Петербург. Официальные приемы и деловые встречи настолько утомили девушку, что однажды она просто-напросто сбегает тайком из гостиничного номера и отправляется на прогулку по улицам города на Неве. Случай сводит ее с журналистом Маком, работающим в глянцевом издании. Осознав, какой эксклюзивный материал сам идет к нему в руки, мужчина зовет своего друга - фотографа Гарика и утраивает Марии незабываемый день. Статья о сбежавшей принцессе принесла бы Максу огромные деньги. Но неожиданно герой понимает, что влюблен в девушку, а она - в него…

  • Фильм является ремейком легендарной картины “Римские каникулы” с Одри Хепбёрн и Грегори Пеком в главных ролях. 
  • Роли родственников Марии исполнили настоящие французы - отца сыграл Жерар Депардье, а ее бабушку, герцогиню Аквитанскую - Натали Нерваль. 
  • В кадре появились музыканты новосибирской группы “Лакмус”. В саундтрек фильма вошли три песни коллектива - “Мы встретимся там”, “Любить, надеяться”, “Прощаюсь”.
  • “Все могут короли” - второй проект Александра Черняева, в котором принимает участие Елена Полякова. Ранее актриса снималась в его сериале “9 месяцев”.

Она, французская принцесса Мария, вынуждена следовать строгому королевскому расписанию, так утомляющему, что она еле может держаться на ногах. Он, известный журналист, готовый на многое, чтобы получить материал о знаменитости, тоже порядком устал от своей "богемной" жизни и разборок, тесно связанных с ней. Судьба сводит их в северной столице, куда августейшая особа прибыла с визитом, но совершенно при иных обстоятельствах, нежели планировалось. Уставший, у которого назавтра назначено интервью с принцессой, возвращается ближе к ночи. И по дороге видит спящую на парапете девушку. После тщетных попыток выяснить, где она живет, и, не решаясь оставить ее одну в опасности ночного города, журналист забирает ее к себе.

Все могут короли - русский трейлер
Все могут короли  русский трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 6 марта 2008
Дата выхода
6 марта 2008 Россия
6 марта 2008 Беларусь
6 марта 2008 Казахстан
11 ноября 2008 США
6 марта 2008 Украина
Сборы в мире $7 738 781
Другие названия
Vsyo mogut koroli, Всё могут короли
Режиссер
Александр Черняев
Александр Черняев
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Елена Полякова
Елена Полякова
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Маша Малиновская
Маша Малиновская
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.4
Оцените 29 голосов
3.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3731 В жанре «комедия»  1050 В жанре «мелодрама»  396 В фильмах России  680
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Все могут короли - русский трейлер
Все могут короли Русский трейлер
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