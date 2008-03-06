Она, французская принцесса Мария, вынуждена следовать строгому королевскому расписанию, так утомляющему, что она еле может держаться на ногах. Он, известный журналист, готовый на многое, чтобы получить материал о знаменитости, тоже порядком устал от своей "богемной" жизни и разборок, тесно связанных с ней. Судьба сводит их в северной столице, куда августейшая особа прибыла с визитом, но совершенно при иных обстоятельствах, нежели планировалось. Уставший, у которого назавтра назначено интервью с принцессой, возвращается ближе к ночи. И по дороге видит спящую на парапете девушку. После тщетных попыток выяснить, где она живет, и, не решаясь оставить ее одну в опасности ночного города, журналист забирает ее к себе.