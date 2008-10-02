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Прочисть мозги! Прочисть мозги!
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Dein Fernseher lugt / Free Rainer

Прочисть мозги!, 2007

2007 / Австрия / Германия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Райнер создатель таких ТВ шоу как "Кто получит суперребенка?" (где женщина выбирает между тремя мужчина, чтобы зачать ребенка с одним из них. Последний тест - гонка сперматозоидов. Потом женщина и победитель отправляются в отель на 28 дней и надеются, что она забеременеет...) и "Репортер 24" (псевдо-новостное шоу где нет никаких проблем с довольно вольной интерпретацией фактов). Он молод, успешен, хорошо выглядит, у него большая квартира и красивая девушка.

Он всегда под наркотиками и не заботится ни о чем кроме себя. В начале он садится в свою машину (дорогую и спортивную), специально ударяет полицейскую тачку, достает водку из бардачка, включает РОК и, к удивлению, врезается в другую машину, из которой вылезают три хулингана. Но Райнер берет биту и начинает бить по собственной машине, разбивая, то что от нее осталось. Потом он уезжает...Продолжение следует.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 2 октября 2008
Премьера в мире 2 октября 2008
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Ханс Вайнгартнер
Ханс Вайнгартнер
В ролях
Моритц Блайбтроу
Ральф Кникер
Роберт Виктор Миник
Том Йан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прочисть мозги! 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
loonyelle 2 апреля 2015, 12:51
фильм стоящий, я в восторге
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Кадры из фильма Все кадры
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