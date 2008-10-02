Прочисть мозги!, 2007

Райнер создатель таких ТВ шоу как "Кто получит суперребенка?" (где женщина выбирает между тремя мужчина, чтобы зачать ребенка с одним из них. Последний тест - гонка сперматозоидов. Потом женщина и победитель отправляются в отель на 28 дней и надеются, что она забеременеет...) и "Репортер 24" (псевдо-новостное шоу где нет никаких проблем с довольно вольной интерпретацией фактов). Он молод, успешен, хорошо выглядит, у него большая квартира и красивая девушка.

Он всегда под наркотиками и не заботится ни о чем кроме себя. В начале он садится в свою машину (дорогую и спортивную), специально ударяет полицейскую тачку, достает водку из бардачка, включает РОК и, к удивлению, врезается в другую машину, из которой вылезают три хулингана. Но Райнер берет биту и начинает бить по собственной машине, разбивая, то что от нее осталось. Потом он уезжает...Продолжение следует.