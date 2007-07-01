Юные сердцем, 2007

«Юные сердцем», столь ироничное название носит знаменитый ансамбль хорового пения из Новой Англии. Отличительной особенностью этого многочисленного коллектива является возраст участников – если вам исполнилось шестьдесят, и вы подумываете о карьере рок-музыканта, лучше забудьте пока о «Юных сердцем». Вы для них слишком молоды, ведь средний возраст участников этого хора - восемьдесят лет. Несмотря на то, что большинству потенциальных участников ансамбля приходится проходить обязательное тщательное медицинское обследование, прежде чем присоединиться к «Юным сердцем», музыканты игнорируют свой почтенный возраст и во всю веселятся, колеся по всей Европы с концертами. Эта документальная картина прослеживает несколько непростых недель из жизни коллектива: несмотря на то, что «Юные сердцем» имеют опыт выступлений перед различной публикой, впереди их ожидает самый важный и самый непростой для них концерт в родном городке Нортхэмптон.