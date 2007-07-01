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Юные сердцем
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Young at Heart

Юные сердцем, 2007

2007 / Великобритания
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

«Юные сердцем», столь ироничное название носит знаменитый ансамбль хорового пения из Новой Англии. Отличительной особенностью этого многочисленного коллектива является возраст участников – если вам исполнилось шестьдесят, и вы подумываете о карьере рок-музыканта, лучше забудьте пока о «Юных сердцем». Вы для них слишком молоды, ведь средний возраст участников этого хора - восемьдесят лет. Несмотря на то, что большинству потенциальных участников ансамбля приходится проходить обязательное тщательное медицинское обследование, прежде чем присоединиться к «Юным сердцем», музыканты игнорируют свой почтенный возраст и во всю веселятся, колеся по всей Европы с концертами. Эта документальная картина прослеживает несколько непростых недель из жизни коллектива: несмотря на то, что «Юные сердцем» имеют опыт выступлений перед различной публикой, впереди их ожидает самый важный и самый непростой для них концерт в родном городке Нортхэмптон.

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 15 марта 2008
Премьера в мире 1 июля 2007
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Уолкер
В ролях
Джо Бенуа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Юные сердцем 2 постера
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