Три разбойника, 2007

Жили-были три безжалостных разбойника, которые бродили по темным лесам, устраивали засады и грабили невинных путешественников.

Однажды сиротка по имени Тиффани отправилась в путь в ужасный замок высоко в горах, где Злая Тетушка правит сиротским приютом. Бедные дети должны работать как рабы, чтобы удовлетворить желания этой порочной особы и ее еще более порочную страсть к золоту.

Тиффани совсем не радует такое будущее. Но по пути в замок на повозку нападают три разбойника, и Тиффани кажется, что судьба улыбнулась ей! Пока ее пленители спорят, надо ли отвести ее в их пещеру, он пригласила себя туда сама, заставив их поверить, что она — индийская принцесса, которая стоит миллионы в драгоценных камнях. Они соглашаются похитить ее, но их худшие опасения скоро подтверждаются, ибо она полностью переворачивает с ног на голову их размеренную разбойничью жизнь.

Когда ее ложь раскрывается, трем разбойникам кажется, будто хороший друг предал их, и они прогоняют ее. Не зная, куда идти и что делать, Тиффани в результате оказывается в лапах Злой Тетушки. Тем временем разбойники, поняв, как несчастна должна быть эта маленькая девочка, и вспомнив свое собственное сиротское прошлое, решают освободить Тиффани и позаботиться о ней, чего бы это ни стоило.

После многих приключений Тиффани, другие сироты и три разбойника побеждают Злую Тетушку, захватывают замок и превращают его в свой новый дом, волшебный дом, в котором царит любовь и из которого больше никто не посмеет их выгнать.