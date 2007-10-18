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Три разбойника Три разбойника
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Drei Räuber, Die

Три разбойника, 2007

2007 / Германия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть О фильме
- по книге Томи Унгерера.

Жили-были три безжалостных разбойника, которые бродили по темным лесам, устраивали засады и грабили невинных путешественников.

Однажды сиротка по имени Тиффани отправилась в путь в ужасный замок высоко в горах, где Злая Тетушка правит сиротским приютом. Бедные дети должны работать как рабы, чтобы удовлетворить желания этой порочной особы и ее еще более порочную страсть к золоту.

Тиффани совсем не радует такое будущее. Но по пути в замок на повозку нападают три разбойника, и Тиффани кажется, что судьба улыбнулась ей! Пока ее пленители спорят, надо ли отвести ее в их пещеру, он пригласила себя туда сама, заставив их поверить, что она — индийская принцесса, которая стоит миллионы в драгоценных камнях. Они соглашаются похитить ее, но их худшие опасения скоро подтверждаются, ибо она полностью переворачивает с ног на голову их размеренную разбойничью жизнь.

Когда ее ложь раскрывается, трем разбойникам кажется, будто хороший друг предал их, и они прогоняют ее. Не зная, куда идти и что делать, Тиффани в результате оказывается в лапах Злой Тетушки. Тем временем разбойники, поняв, как несчастна должна быть эта маленькая девочка, и вспомнив свое собственное сиротское прошлое, решают освободить Тиффани и позаботиться о ней, чего бы это ни стоило.

После многих приключений Тиффани, другие сироты и три разбойника побеждают Злую Тетушку, захватывают замок и превращают его в свой новый дом, волшебный дом, в котором царит любовь и из которого больше никто не посмеет их выгнать.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 6 ноября 2008
Премьера в мире 18 октября 2007
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Хайо Фрейтаг
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Три разбойника 2 постера
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