Крик муравьев
Рейтинг
6.1 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Крик муравьев

Scream of the ants 18+
О фильме

Парень и девушка путешествуют по Индии. Авторский взгляд на популярный туристический маршрут.
Страна Иран / Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 14 сентября 2007
Дата выхода
23 октября 2008 Россия Кино без границ
23 октября 2008 Беларусь
14 сентября 2007 Италия
23 октября 2008 Казахстан
23 октября 2008 Украина
Сборы в мире $197 621
Производство Makhmalbaf Film House, Wild Bunch
Другие названия
Faryad moorcheha, Scream of the Ants, Hamenoi stin India, Krzyk mrówek, O Grito Das Formigas, Schrei der Ameisen, Viaggio in India, Крик муравьёв
Режиссер
Мохсен Махмальбаф
В ролях
Мамуд Чокроллахи
Манур Шадзи
Карл Маасс
Тенжин Чогьял
Фильмы похожие на Крик муравьев
Зависимые 7.8
Зависимые (2019)
Президент 7.4
Президент (2014)
Бьютифул 7.5
Бьютифул (2010)
Секс и философия 6.2
Секс и философия (2005)
Пепел и снег 7.7
Пепел и снег (2005)
Миг невинности 7.8
Миг невинности (1996)
Габбех 6.9
Габбех (1996)
Зеркало 7.3
Зеркало (1974)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Женщина С каждым шагом мы убиваем как минимум одну муравьишку.
Мужчина Тебе нужно сделать выбор. Если хочешь увидеть своего Идеального Мужчину, придётся стать убийцей муравьёв. Если остановишься — станешь жертвой.
Кадры из фильма
