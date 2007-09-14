Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Рейтинги
6.1
Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Крик муравьев
Крик муравьев
Scream of the ants
18+
Напомним о выходе в прокат
приключения
О фильме
Парень и девушка путешествуют по Индии. Авторский взгляд на популярный туристический маршрут.
Развернуть
Крик муравьев
трейлер
трейлер
Страна
Иран / Франция
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2006
Премьера в мире
14 сентября 2007
Дата выхода
23 октября 2008
Россия
Кино без границ
23 октября 2008
Беларусь
14 сентября 2007
Италия
23 октября 2008
Казахстан
23 октября 2008
Украина
Сборы в мире
$197 621
Производство
Makhmalbaf Film House, Wild Bunch
Другие названия
Faryad moorcheha, Scream of the Ants, Hamenoi stin India, Krzyk mrówek, O Grito Das Formigas, Schrei der Ameisen, Viaggio in India, Крик муравьёв
Режиссер
Мохсен Махмальбаф
В ролях
Мамуд Чокроллахи
Манур Шадзи
Карл Маасс
Тенжин Чогьял
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Крик муравьев
7.8
Зависимые
(2019)
7.4
Президент
(2014)
7.5
Бьютифул
(2010)
6.2
Секс и философия
(2005)
7.7
Пепел и снег
(2005)
7.8
Миг невинности
(1996)
6.9
Габбех
(1996)
7.3
Зеркало
(1974)
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
6
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Женщина
С каждым шагом мы убиваем как минимум одну муравьишку.
Мужчина
Тебе нужно сделать выбор. Если хочешь увидеть своего Идеального Мужчину, придётся стать убийцей муравьёв. Если остановишься — станешь жертвой.
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Крик муравьев
Трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Отзывы
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667