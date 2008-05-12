Секс в большом городе, 2008

Четыре неразлучные подружки продолжают свою насыщенную жизнь на Манхэттене. Ставшая мамой и женой Миранда сталкивается с супружеской изменой. Шарлотте наконец-то удается забеременеть, а неисправимая Саманта крутит очередной роман с очередным ухажером. Однако событием, которые вновь соединит квартет, обещает стать свадьба Кэрри Брэдшоу, которая наконец-то услышала от “мистера Бига” заветное предложение.
В фильме рассказывается о жизни четырех неразлучных подруг спустя четыре года после окончания событий сериала. Кэрри Брэдшоу снова пишет для The New York Post, ее карьера стремительно развивается, и она вынуждена нанять ассистентку — Луизу.
Если вы смотрели сериал, то должны помнить, что Стив всегда был лоялен к выходках Миранды. Он,… Читать дальше…