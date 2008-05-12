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Sex and the City: The Movie

Секс в большом городе, 2008

2008 / США
7.2 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Четыре неразлучные подружки продолжают свою насыщенную жизнь на Манхэттене. Ставшая мамой и женой Миранда сталкивается с супружеской изменой. Шарлотте наконец-то удается забеременеть, а неисправимая Саманта крутит очередной роман с очередным ухажером. Однако событием, которые вновь соединит квартет, обещает стать свадьба Кэрри Брэдшоу, которая наконец-то услышала от “мистера Бига” заветное предложение.

  • Первым съемочный днем фильма стало 19 сентября 2007 года. Завершились съемки 4 декабря того же года. 
  • Виктории Бэкхэм предлагали небольшую роль в фильме, но ей пришлось отказаться из-за гастролей группы “Spice Girls”, которая воссоединилась и проводила концертный тур в поддержку альбома «Greatest Hits»
  • Съемки проходили в той же студии, где снимался оригинальный сериал - “Silvercup Studios” в Квинсе.
  • На “eBay” были выставлены на торги два билета на премьеру фильма, а также встречу с Кристин Дэвис. Лот достался женщине из Японии, которая предложила за него чуть более 33 тысяч евро.
  • Возможно, что это первый фильм, в котором показан iPhone. 
  • В фотосессии для “Vogue” были задействованы реальные сотрудники журнала: фотограф Патрик Демаршелье, парикмахер Серж Норман, визажист Гуччи Вестман, стилист Мэри Ховард, а также несколько редакторов.

В фильме рассказывается о жизни четырех неразлучных подруг спустя четыре года после окончания событий сериала. Кэрри Брэдшоу снова пишет для The New York Post, ее карьера стремительно развивается, и она вынуждена нанять ассистентку — Луизу.

7.2 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 19 июня 2008
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 12 мая 2008
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Майкл Патрик Кинг
Майкл Патрик Кинг
В ролях
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Кристин Дэвис
Кристин Дэвис
Крис Нот
Крис Нот
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Секс в большом городе 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Loveless 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Deadly Bride, 26/06/2008 - 10:13:47):
Если вы смотрели сериал, то должны помнить, что Стив всегда был лоялен к выходках Миранды. Он,… Читать дальше…
Loveless 2 апреля 2015, 12:51
Обожаю этот сериал и наверное ждала от полнометражки слишком многого... из минусов - это конечно перевод и озвучка, голоса героинь кажутся какими-то… Читать дальше…
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саундтрек фильма Секс в большом городе
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