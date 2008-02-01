Точка обстрела, 2007

На антитеррористическом в форуме в Испании происходит теракт, главная цель которого - выступающий президент США, но взрыв уносит также жизни множества случайных людей. Случившееся показано с разных точек зрения: самого президента, сотрудников спецслужб, журналистки, туриста и даже террориста-фанатика. Это помогает взглянуть на произошедшее максимально объективно и понять чувства и мотивы всех участников события.
Во время публичного выступления на антитеррористическом форуме в Саламанке, Испания от рук экстремистов погибает президент США — так, по-крайней мере, событие выглядит на первый взгляд. Вслед за этим мощный взрыв убивает сотни людей. Случившееся показано с разных точки зрения: сотрудников спецслужб, случайных прохожих, террориста-фанатика...
Только проследив за происходящим через призму восприятия каждого из этих людей, можно приблизиться к пониманию истиной сути событий, связанных с покушением.