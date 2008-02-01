Точка обстрела, 2007

Во время публичного выступления на антитеррористическом форуме в Саламанке, Испания от рук экстремистов погибает президент США — так, по-крайней мере, событие выглядит на первый взгляд. Вслед за этим мощный взрыв убивает сотни людей. Случившееся показано с разных точки зрения: сотрудников спецслужб, случайных прохожих, террориста-фанатика...

Только проследив за происходящим через призму восприятия каждого из этих людей, можно приблизиться к пониманию истиной сути событий, связанных с покушением.