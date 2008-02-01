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Vantage Point

Точка обстрела, 2007

2007 / США
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

На антитеррористическом в форуме в Испании происходит теракт, главная цель которого - выступающий президент США, но взрыв уносит также жизни множества случайных людей. Случившееся показано с разных точек зрения: самого президента, сотрудников спецслужб, журналистки, туриста и даже террориста-фанатика. Это помогает взглянуть на произошедшее максимально объективно и понять чувства и мотивы всех участников события.

  • В оригинальном сценарии туристом был россиянин по имени Левицки. После того, как Форест Уитакер прошел пробы на другую роль, Пит Трэвис был настолько впечатлен его игрой, что переписал сценарий, сделав туриста американцем и отдав роль ему.
  • Изначально студия хотела снять весь фильм в Саламанке, но власти Испании отказались закрыть площадь Пласа Майор почти на три месяца. Производство было перенесено в Куэрнаваку и Пуэблу, в Мексику. Только кадры, снятые с воздуха, были сделаны в Испании. 
  • Когда съемки были перенесены в Мексику, команда дизайнеров построила копию площади Пласа Майор, которая была немногим меньше оригинала.
  • Взрыв на площади был снят на 15 камер.
  • Первоначально телеведущая была мужским персонажем, но режиссер Пит Трэвис изменил его на женщину, потому что хотел добавить в фильм сильную женскую роль.

Во время публичного выступления на антитеррористическом форуме в Саламанке, Испания от рук экстремистов погибает президент США — так, по-крайней мере, событие выглядит на первый взгляд. Вслед за этим мощный взрыв убивает сотни людей. Случившееся показано с разных точки зрения: сотрудников спецслужб, случайных прохожих, террориста-фанатика...

Только проследив за происходящим через призму восприятия каждого из этих людей, можно приблизиться к пониманию истиной сути событий, связанных с покушением.

7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 28 февраля 2008
Премьера онлайн 17 августа 2013
Премьера в мире 1 февраля 2008
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Пит Трэвис
В ролях
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Мэттью Фокс
Мэттью Фокс
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Точка обстрела 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
По мнению многих американских сценаристов, в частности дебютанта Барри Леви, в спецслужбах США работают исключительно либо тупые флегматики, либо одержимые неврозами меланхолики, которые бесцельно бегают по площадям и тротуарам, пока прибывшие из Марокко террористы катают в испанской карете скорой помощи похищенного американского президента, прикованного к аппарату искусственного дыхания, а на каждом повороте слетающего с койки и больно ударяющегося головой о разные металлические предметы. Как…
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Митяй 2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм мне понравился. Очень необычный способ рассказа.
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