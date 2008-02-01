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Поцелуй не для прессы, 2008

2008 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Рассказ о политике, о жизни и о любви. В главной мужской роли — простого ленинградца, самбиста, отлично говорящего по-немецки, достигшего больших высот в политике, снялся Андрей Панин. Но эта история о Женщине. Сильной, любящей, умной. История жены, матери, женщины, которой судьба приготовила непростую роль...

У нас впервые есть возможность взглянуть на жизнь Политика с другой стороны. Это не только тот, кого мы видим в новостях, на обложках журналов, на официальных приемах, это еще глава семьи, любящий муж, заботливый отец и сын. Он прежде всего Человек. Какой он в жизни, в семье? Что у него на душе? Остается ли у него в сердце место для любви? Вот вопросы, ответы на которые пытаются найти создатели картины.

Главную героиню, красивую, обаятельную стюардессу, прилетевшую однажды в Ленинград, сыграла Дарья Михайлова. В Ленинграде стюардесса знакомится с молодым человеком, и они влюбляются друг в друга. Таких историй миллионы, но таких женщин — единицы. Тех, кто способен пройти подобный путь. На плечи героев ложится множество испытаний. Это и покушения на жизнь, и серьезная травма главной героини, и проверка на прочность их чувств. Но главным испытанием становится выбор. Что важнее — семья или работа, ответственность за страну или размеренность жизни, что может и чего не может позволить себе Первая Леди.

3.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 1 февраля 2008
Премьера в мире 1 февраля 2008
Возраст 16+
Режиссер
Ольга Жулина
В ролях
Андрей Панин
Андрей Панин
Дарья Михайлова
Дарья Михайлова
Александр Белявский
Александр Белявский
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Алиса Богарт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поцелуй не для прессы 1 постер
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