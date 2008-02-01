Поцелуй не для прессы, 2008

Рассказ о политике, о жизни и о любви. В главной мужской роли — простого ленинградца, самбиста, отлично говорящего по-немецки, достигшего больших высот в политике, снялся Андрей Панин. Но эта история о Женщине. Сильной, любящей, умной. История жены, матери, женщины, которой судьба приготовила непростую роль...

У нас впервые есть возможность взглянуть на жизнь Политика с другой стороны. Это не только тот, кого мы видим в новостях, на обложках журналов, на официальных приемах, это еще глава семьи, любящий муж, заботливый отец и сын. Он прежде всего Человек. Какой он в жизни, в семье? Что у него на душе? Остается ли у него в сердце место для любви? Вот вопросы, ответы на которые пытаются найти создатели картины.

Главную героиню, красивую, обаятельную стюардессу, прилетевшую однажды в Ленинград, сыграла Дарья Михайлова. В Ленинграде стюардесса знакомится с молодым человеком, и они влюбляются друг в друга. Таких историй миллионы, но таких женщин — единицы. Тех, кто способен пройти подобный путь. На плечи героев ложится множество испытаний. Это и покушения на жизнь, и серьезная травма главной героини, и проверка на прочность их чувств. Но главным испытанием становится выбор. Что важнее — семья или работа, ответственность за страну или размеренность жизни, что может и чего не может позволить себе Первая Леди.