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Приют Приют
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Orfanato, El

Приют, 2007

2007 / Мексика / Испания
7.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Самые счастливые годы Лаура провела в сиротском приюте на побережье. Любимые воспитатели заменили ей родителей, а друзья – братьев и сестер. Через тридцать лет Лаура возвращается в дом своего детства с мужем и семилетним сыном.

Она мечтает восстановить его и открыть для новых маленьких посетителей. Однако героиню поразили перемены, произошедшие с ее собственным сыном. Из милого мальчика он превратился в маленького монстра с жестокими фантазиями и опасными играми.

  Она уверена, что во всем виноват старый дом, таящий скрытую угрозу. Постепенно картины прошлого всплывают в памяти Лауры и открывают ей страшную истину…

7.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 28 февраля 2008
Премьера в мире 20 мая 2007
Прокатчик Люксор
Режиссер
Хуан Антонио Байона
Хуан Антонио Байона
В ролях
Белен Руэда
Белен Руэда
Фернандо Кайо
Фернандо Кайо
Роже Принсеп
Мабель Ривера
Монсеррат Карулла
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приют 2 постера
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саундтрек фильма Приют
Кадры из фильма Все кадры
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