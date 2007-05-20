Приют, 2007

Самые счастливые годы Лаура провела в сиротском приюте на побережье. Любимые воспитатели заменили ей родителей, а друзья – братьев и сестер. Через тридцать лет Лаура возвращается в дом своего детства с мужем и семилетним сыном.

Она мечтает восстановить его и открыть для новых маленьких посетителей. Однако героиню поразили перемены, произошедшие с ее собственным сыном. Из милого мальчика он превратился в маленького монстра с жестокими фантазиями и опасными играми.

Она уверена, что во всем виноват старый дом, таящий скрытую угрозу. Постепенно картины прошлого всплывают в памяти Лауры и открывают ей страшную истину…