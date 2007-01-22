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Джуно Джуно
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Juno

Джуно, 2007

2007 / США
7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

16-летняя школьница Джуно узнает, что беременна. Отец ребенка - ее давний поклонник Поли, ровесник Джуно, который совершенно не готов становиться главой семьи. Сначала Джуно хочет сделать аборт, но потом решает отдать ребенка на усыновление и находит подходящую семейную пару. Знакомясь с ними получше, она постепенно начинается сближаться с приемным отцом будущего ребенка – музыкантом Марком.

  • Дж. К. Симмонс сказал, что сценарий впечатлил его настолько, что он согласился бы сыграть учителя, даже если бы у него не было реплик, лишь бы появиться в этом фильме. 
  • Все четыре времени года были сняты в течение 30 дней. Съемки проходили в Ванкувере и неожиданная метель, случившаяся в марте, пришлась очень кстати и помогла сэкономить деньги на искусственном снеге. 
  • Прическа Джуно была придумана самой Эллен Пейдж и актриса самостоятельно делала ее себе перед съемками. 
  • Комикс “Самые плодотворные Юки” - это японская манга. Он был опубликован как разовый комикс в 2001 году, но после того, как он появился в этом фильме, он обрел популярность и был переведен на многие языки.
  • По словам Джейсона Рейтмана, в финальной сцене, где Ванесса пьет, использовалось настоящее вино. Когда съемки сцены закончились, Дженнифер Гарнер была немного пьяна.

История 16-летней девочки, которая забеременела, но аборт решила не делать, а послала объявление в газету: отдам в хорошие руки качественного бэйби.

7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 28 февраля 2008
Премьера онлайн 26 февраля 2013
Премьера в мире 22 января 2007
Возраст 12+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Джейсон Райтман
Джейсон Райтман
В ролях
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Майкл Сера
Майкл Сера
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джуно 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Outcast 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Paul от 09/03/2008 - 00:58:30 Приведите пример.
Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):Кстати, именно в первом случае героиня не… Читать дальше…
Outcast 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Katarina от 08/03/2008 - 19:29:50Дело не в шуточках: дело в том, что в конце фильма все характеры были на том же этапе развития,… Читать дальше…
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