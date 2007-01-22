Джуно, 2007

16-летняя школьница Джуно узнает, что беременна. Отец ребенка - ее давний поклонник Поли, ровесник Джуно, который совершенно не готов становиться главой семьи. Сначала Джуно хочет сделать аборт, но потом решает отдать ребенка на усыновление и находит подходящую семейную пару. Знакомясь с ними получше, она постепенно начинается сближаться с приемным отцом будущего ребенка – музыкантом Марком.
История 16-летней девочки, которая забеременела, но аборт решила не делать, а послала объявление в газету: отдам в хорошие руки качественного бэйби.
Цитата (Paul, 09/03/2008 - 00:58:30):Кстати, именно в первом случае героиня не… Читать дальше…