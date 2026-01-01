Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Чёрный Двор в кино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Токийский декаданс
5.9
Токийский декаданс
5.9

Токийский декаданс

, 1992
Topazu
Япония / эротика / 18+
Постер фильма Токийский декаданс
5.9

О фильме

Молодая проститутка Ай (между прочим, по-японски это имя означает "любовь"), также получившая прозвище Топаз, после встречи с музыкантом-садомазохистом Сато, считавшим её "единственной надеждой нашей гнилой Японии", затем проходит по кругам современного ада. Она вынуждена удовлетворять потребности закомплексованных, но жестоких в собственных желаниях японских бизнесменов и гангстеров, с неизбывной тоской вспоминая о своём уже канувшем в небытие "учителе".

Полная версия этой ленты, содержащая откровенные сексуальные и садомазохистские сцены, была причислена в ряде стран к категории порнографических. А у нас её пытались признать таковой даже в урезанном американском варианте — например, после показа в начале 1994 года по нижегородскому телевидению в ночное время, когда не спали лишь полуночники и работники прокуратуры, оскорбившиеся непотребностью зрелища. Очевидно, сильнее всего их раздразнила непонятность и зашифрованность вроде бы простого человеческого занятия: мало того, что секс японский, он ещё и эстетски-манерный. "Эротика не для всех" — это что-то недопустимое и преступное!

В ролях

Михо Никайдо
Кан Миками
Масахико Шимада
Хироши Миками
Яёи Кусама
Sayoko Amano
Режиссер Рю Мураками
Сценарист Рю Мураками
Композитор Рюити Сакамото
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 6 января 1992
Дата выхода
27 ноября 2008 Россия Кино без границ
27 ноября 2008 Беларусь
29 июля 1993 Германия
27 ноября 2008 Казахстан
13 сентября 1992 Канада
30 апреля 1993 США
27 ноября 2008 Украина
6 января 1992 Япония
MPAA NC-17
Другие названия
Topâzu, Tokyo Decadence, Esclavas, Sex Dreams of Topaz, Tokio Decadence, Tokio Dekadenz, Tokio em Decadência, Tokyo décadence, Токийский декаданс, トパーズ

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше