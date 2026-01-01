Молодая проститутка Ай (между прочим, по-японски это имя означает "любовь"), также получившая прозвище Топаз, после встречи с музыкантом-садомазохистом Сато, считавшим её "единственной надеждой нашей гнилой Японии", затем проходит по кругам современного ада. Она вынуждена удовлетворять потребности закомплексованных, но жестоких в собственных желаниях японских бизнесменов и гангстеров, с неизбывной тоской вспоминая о своём уже канувшем в небытие "учителе".

Полная версия этой ленты, содержащая откровенные сексуальные и садомазохистские сцены, была причислена в ряде стран к категории порнографических. А у нас её пытались признать таковой даже в урезанном американском варианте — например, после показа в начале 1994 года по нижегородскому телевидению в ночное время, когда не спали лишь полуночники и работники прокуратуры, оскорбившиеся непотребностью зрелища. Очевидно, сильнее всего их раздразнила непонятность и зашифрованность вроде бы простого человеческого занятия: мало того, что секс японский, он ещё и эстетски-манерный. "Эротика не для всех" — это что-то недопустимое и преступное!