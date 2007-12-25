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Мой домашний динозавр Мой домашний динозавр
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The Water Horse: Legend of the Deep

Мой домашний динозавр, 2007

2007 / США
7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юный Ангус МакМорроу живет в особняке лорда Киллина на озере Лох-Несс со своей матерью Энн и сестрой Кирсти. Его отец, моряк королевского флота, пропал год назад, когда его корабль потопила немецкая подлодка. Однажды, собирая ракушки, мальчик находит огромное яйцо, из которого позже вылупляется неизвестное существо, которое он называет «Крузо» в честь Робинзона Крузо. Он решает сохранить существо в секрете и вырастить его. Вскоре между ним и Крузо формируется очень прочная связь, и с его помощью мальчик преодолевает свой страх воды, развившийся после пропажи отца. Но сможет ли он сохранить эту дружбу, когда про Крузо узнает его семья?

  • Оригинальное название фильма – «Водяная лошадь». В традиционной шотландской мифологии это животное, также известное как Келпи, является чудовищем-людоедом. Она появляется в симпатичной форме, чтобы заманить ничего не подозревающих детей поиграть с ней, а потом утаскивает их на дно, где и поедает. 
  • Знаменитая фотография, попавшая в фильм и демонстрирующая лохнесского монстра, на самом деле была кадрирована, чтобы объект на ней казался большим. Между тем на оригинальном снимке показан очень маленький объект в центре озера Лох-Несс. 
  • Это последний фильм Revolution Studios перед 10-летним перерывом. Их следующий фильм – «Три Икса: Возвращение Ксандера Кейджа».

Современная комедийная интерпретация истории о Лохнесском чудовище. Двое детей находят на пляже в Шотландии загадочное яйцо, из которого вылупляется герой древнейших легенд.

7.4 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2007
Премьера в России 28 февраля 2008
Премьера в мире 25 декабря 2007
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джей Расселл
В ролях
Алекс Этель
Алекс Этель
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Бен Чаплин
Бен Чаплин
Дэвид Моррисси
Дэвид Моррисси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мой домашний динозавр 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Нэт 2 апреля 2015, 12:51
Мне и дочери (8 лет)понравилось.Она,хоть ,и взгрустнула в некоторых местах.но в восторге от фильма.А динозавр выжил и остался добрым.Хотя добрым оставаться было тяжело..
нора 2 апреля 2015, 12:51
н вот и весь фильм 1 из пяти … Читать дальше…
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1 июня 2022 12:06
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