Мой домашний динозавр, 2007

Юный Ангус МакМорроу живет в особняке лорда Киллина на озере Лох-Несс со своей матерью Энн и сестрой Кирсти. Его отец, моряк королевского флота, пропал год назад, когда его корабль потопила немецкая подлодка. Однажды, собирая ракушки, мальчик находит огромное яйцо, из которого позже вылупляется неизвестное существо, которое он называет «Крузо» в честь Робинзона Крузо. Он решает сохранить существо в секрете и вырастить его. Вскоре между ним и Крузо формируется очень прочная связь, и с его помощью мальчик преодолевает свой страх воды, развившийся после пропажи отца. Но сможет ли он сохранить эту дружбу, когда про Крузо узнает его семья?