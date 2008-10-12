Юный Аркадий Кирсанов возвращается в родное имение из Петербурга после успешной сдачи кандидатских экзаменов. Вместе с ним в Марьино приезжает его товарищ, нигилист Евгений Базаров. Неожиданный гость презирает чувства и чувствительность, его суждения и идеи шокируют старшее поколение. Однажды на балу приятели знакомятся с сестрами Одинцовыми. Аркадий начинает ухаживать за Катей, а Евгений попадает под чары Анны Сергеевны. Для прежде бесстрастного и ироничного Базарова любовь становится страшным испытанием.
Сергей Юрский, Леонид Ярмольник, Екатерина Вилкова в экранизации хрестоматийного романа Ивана Сергеевича Тургенева. Режиссером экранизации выступила Авдотья Смирнова, она же написала сценарий. В Марьино, имение семьи Кирсановых, приезжает погостить сын Николая Петровича Кирсанова Аркадий. Вместе с ним приезжает отдохнуть в гости к другу Евгений Базаров – весьма своеобразный молодой человек с длинными волосами, который своим поведением шокирует обитателей тихого барского поместья, и особенно Павла Петровича, не привыкшего к хамству молодого поколения. В одной из комнат дома устраивается детская, где поселяется молодая симпатичная Фенечка с ребенком, внебрачным сыном Николая Петровича Кирсанова. На балу в губернском городе друзья знакомятся с сестрами Одинцовыми – Анной Сергеевной и Катей. По приглашению Анны Сергеевны Базаров и Кирсанов гостят в Никольском.
|12 октября 2008
|Россия