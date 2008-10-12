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Отцы и дети

Ottsy i deti 18+
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О фильме

Юный Аркадий Кирсанов возвращается в родное имение из Петербурга после успешной сдачи кандидатских экзаменов. Вместе с ним в Марьино приезжает его товарищ, нигилист Евгений Базаров. Неожиданный гость презирает чувства и чувствительность, его суждения и идеи шокируют старшее поколение. Однажды на балу приятели знакомятся с сестрами Одинцовыми. Аркадий начинает ухаживать за Катей, а Евгений попадает под чары Анны Сергеевны. Для прежде бесстрастного и ироничного Базарова любовь становится страшным испытанием.

  • Режиссером и автором сценария (последнее – в соавторстве с Александром Адабашьяном) стала Авдотья Смирнова. По признанию создательницы фильма, идея экранизации романа И.С. Тургенева созревала на протяжении семи лет. 
  • В роли Павла Петровича Кирсанова выступил народный артист Российской Федерации Андрей Смирнов – отец Авдотьи Смирновой. 
  • Сцены в поместье Кирсановых были сняты во флигеле усадьбы Спасское-Лутовиново, принадлежавшей матери И.С. Тургенева. Также съемки проходили в поместье Тютчева Овстуг, расположенном в Брянской области (здесь снимали усадьбу Одинцовой), а дом родителей Базарова был построен специально для фильма.  
  • Художник по костюмам Оксана Ярмольник работала над дамскими нарядами на протяжении пяти месяцев.

Сергей Юрский, Леонид Ярмольник, Екатерина Вилкова в экранизации хрестоматийного романа Ивана Сергеевича Тургенева. Режиссером экранизации выступила Авдотья Смирнова, она же написала сценарий. В Марьино, имение семьи Кирсановых, приезжает погостить сын Николая Петровича Кирсанова Аркадий. Вместе с ним приезжает отдохнуть в гости к другу Евгений Базаров – весьма своеобразный молодой человек с длинными волосами, который своим поведением шокирует обитателей тихого барского поместья, и особенно Павла Петровича, не привыкшего к хамству молодого поколения. В одной из комнат дома устраивается детская, где поселяется молодая симпатичная Фенечка с ребенком, внебрачным сыном Николая Петровича Кирсанова. На балу в губернском городе друзья знакомятся с сестрами Одинцовыми – Анной Сергеевной и Катей. По приглашению Анны Сергеевны Базаров и Кирсанов гостят в Никольском.

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 12 октября 2008
Дата выхода
12 октября 2008 Россия
Производство Rekun Cinema, Россия 1
Другие названия
Ottsy i deti, Fathers and Children, Ojcowie i dzieci, Πατέρες και γιοί, Бащи и деца, Отцы и дети
Режиссер
Авдотья Смирнова
Авдотья Смирнова
В ролях
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Наталья Рогожкина
Наталья Рогожкина
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Наталья Курдюбова
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
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