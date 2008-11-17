Вольт, 2008

Пенни и ее пес Вольт – главные герои успешного телесериала, где они проводят время, разрушая планы злого Доктора Калико. Чтобы шоу было максимально реалистичным, продюсеры обманывали Вольта всю его жизнь, и он уверен, что сюжет сериала реален. Когда продюсеры решают разнообразить сюжет, и доктор Калико похищает Пенни, Вольт уверен, что так оно и есть. Вольт сбегает из студии и отправляется в Нью-Йорк, где начинает поиски своей хозяйки. Там он встречает уличную кошку Варежку и своего фаната, хомяка по имени Рино, застрявшего в шаре. Здесь, на улицах города, Вольту придется столкнуться с суровой реальностью: на самом деле он совсем бессилен.