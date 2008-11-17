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Вольт Вольт
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Bolt

Вольт, 2008

2008 / США
8.2 Оцените
150 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пенни и ее пес Вольт – главные герои успешного телесериала, где они проводят время, разрушая планы злого Доктора Калико. Чтобы шоу было максимально реалистичным, продюсеры обманывали Вольта всю его жизнь, и он уверен, что сюжет сериала реален.  Когда продюсеры решают разнообразить сюжет, и доктор Калико похищает Пенни, Вольт уверен, что так оно и есть. Вольт сбегает из студии и отправляется в Нью-Йорк, где начинает поиски своей хозяйки. Там он встречает уличную кошку Варежку и своего фаната, хомяка по имени Рино, застрявшего в шаре. Здесь, на улицах города, Вольту придется столкнуться с суровой реальностью: на самом деле он совсем бессилен.

  • Майли Сайрус была не первым выбором для Пенни. Хлоя Грейс Морец озвучила весь фильм до того, как Майли была включена в проект, и все ее сцены были вырезаны. 
  • Чтобы правильно оживить Рино, команда аниматоров завела в студии настоящего хомяка, которого они назвали Доинк, и снимали его с нижних ракурсов, пока он шел по листу оргстекла. Так они смогли увидеть, как Рино ходит в своем пластиковом мяче.
  • В оригинальном сценарии Варежку должны были звать Мистер Варежка, поскольку ее хозяева так и не удосужились проверить, была она самцом или самкой.
  • Режиссер освещения Адольф Лучински и его команда побывали в «реальных местах» фильма, чтобы изучить, как свет в этих местах взаимодействовал с декорациями.

Пес по кличке Вольт всю жизнь снимается в телевизионном сериале, где его герой – суперпес – спасает человечество, используя свои необычайные способности. Сам Вольт свято верит в собственную неуязвимость, невероятную силу и умение летать. Когда же судьба забрасывает его в полный опасностей Большой Город, он все еще думает, что это – лишь очередной эпизод телесериала...

8.2 Оцените
150 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 27 ноября 2008
Премьера онлайн 29 февраля 2016
Премьера в мире 17 ноября 2008
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Крис Уильямс
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Сьюзи Эссман
Сьюзи Эссман
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Все актеры и съемочная группа
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Вольт
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