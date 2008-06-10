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The Happening

Явление, 2008

2008 / Индия / США
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47 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Центральном парке Нью-Йорка начинается волна массовых самоубийств. Люди думают, что причиной стала террористическая атака с использованием переносимого по воздуху нейротоксина, но вскоре волна распространяется по всем США. Учитель естествознания Эллиот Мур и его жена Альма пытаются эвакуироваться, но застревают в маленьком городке. Вскоре герои понимают, что источником токсина стали обычные растения, что является своеобразным сигналом планеты про то, что люди являются причиной ее медленной гибели. Смогут ли герои найти антидот и остаться в живых?

  • Марк Уолберг признал, что сожалеет о работе над этим фильмом, но сказал: «Вы не можете обвинять меня в том, что мне захотелось сыграть учителя естественных наук. По крайней мере, я играл не полицейского или мошенника, как обычно».
  • Это первый фильм режиссера М. Найта Шьямалана, в котором он не появляется в эпизодической роли. Тем не менее, он стал голосом Джоуи, когда он несколько раз звонит Альме. Публика ни разу не видит его и не узнает о его судьбе после фильма. 
  • Некоторые растения действительно вырабатывают защитные токсины. Например, одно такое растение, когда его поедают олени, выделяет феромон, чтобы «предупредить» другие растения выращивать свои листья менее вкусными.

Семья пытается убежать от природной катастрофы, грозящей всему человечеству.

7.0 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2008
Премьера в России 12 июня 2008
Премьера в мире 10 июня 2008
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Зои Дешанель
Зои Дешанель
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Спенсер Бреслин
Спенсер Бреслин
Тони Девон
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Читая отзывы возлюбленных своих читателей, я периодически встречаю стон, и скрежет зубовный, и тяжкое сердечное печалование о том, что в рецензиях моих бывают упоминаемы некоторые лакомые куски интриги, кои авторы фильмов предпочитают сберечь для финального сюрприза. Однако такое упоминание и раскрытие кое-каких закулисных механизмов сюжета зачастую совершенно необходимо в тексте, где нужно сказать что-либо по существу, а не просто изложить историю съемок или отозваться об актерской игре.…
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Кристина Круглая 5 марта 2023, 19:10
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redevil 2 апреля 2015, 12:51
самое интересное в этолм фильме трупики)) а так не очень(
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
8 фильмов ужасов, которые вызывают только приступ смеха Создатели этих картин хотели напугать зрителей плюшевыми пауками, зелёной жижей и злыми растениями. Но ужасает в них разве что сценарий, спецэффекты и фантастически плохая актёрская игра.
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16 апреля 2021 15:52
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