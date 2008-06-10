Явление, 2008

В Центральном парке Нью-Йорка начинается волна массовых самоубийств. Люди думают, что причиной стала террористическая атака с использованием переносимого по воздуху нейротоксина, но вскоре волна распространяется по всем США. Учитель естествознания Эллиот Мур и его жена Альма пытаются эвакуироваться, но застревают в маленьком городке. Вскоре герои понимают, что источником токсина стали обычные растения, что является своеобразным сигналом планеты про то, что люди являются причиной ее медленной гибели. Смогут ли герои найти антидот и остаться в живых?