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Воскрешенный Адам Воскрешенный Адам
Киноафиша Фильмы Воскрешенный Адам
Adam Ressurected

Воскрешенный Адам, 2008

2008 / Германия / США / Израиль
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Фильм рассказывает историю Адама Штайна, сумевшего избежать смерти в концлагере благодаря своему артистическому таланту. В прошлом Адам был преуспевающим артистом цирка в Берлине, а сейчас является пациентом психиатрической лечебницы. Кошмары прошлого преследуют Адама, и его эксцентричное поведение пугает медперсонал, но делает героем в глазах пациентов. Однажды в больницу поступает мальчик, который стал жертвой издевательств и теперь думает, что он собака. Перед Адамом встает непростая задача – вернуть мальчику человеческий облик, но для этого ему необходимо предстать лицом к лицу с собственным прошлым.

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 30 августа 2008
Премьера в мире 8 августа 2008
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Режиссер
Пол Шредер
Пол Шредер
В ролях
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Хана Ласло
Евгения Додина
Евгения Додина
Дрор Керен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Воскрешенный Адам 2 постера
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