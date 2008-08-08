Воскрешенный Адам, 2008

Фильм рассказывает историю Адама Штайна, сумевшего избежать смерти в концлагере благодаря своему артистическому таланту. В прошлом Адам был преуспевающим артистом цирка в Берлине, а сейчас является пациентом психиатрической лечебницы. Кошмары прошлого преследуют Адама, и его эксцентричное поведение пугает медперсонал, но делает героем в глазах пациентов. Однажды в больницу поступает мальчик, который стал жертвой издевательств и теперь думает, что он собака. Перед Адамом встает непростая задача – вернуть мальчику человеческий облик, но для этого ему необходимо предстать лицом к лицу с собственным прошлым.