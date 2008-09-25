На крючке, 2008

Джерри Шоу – ловелас и бездельник, постоянно живущий в тени своего успешного брата-близнеца Итана. После того, как Итан погибает в результате несчастного случая, с Джерри с головокружительной скоростью начинают происходить странные вещи: на его счете появляется огромная сумма, в его квартиру доставляют оружие, а звонок по мобильнику сообщает, что за ним охотится полиция. Джерри следует указаниям голоса, и вскоре он и женщина, которую он никогда не видел, летят летят в Пентагон, преследуемые ФБР. Джерри должен понять, кто именно пытается им управлять и стоит ли следовать указаниям владельца таинственного голоса, который, кажется, знает все...
Юный бездельник живет беззаботной жизнью, в отличие от своего брата-близнеца, стремящегося добиться успеха во всех сферах жизни, пока... тот не погибает при загадочных обстоятельствах. В то же время у матери-одиночки Рэйчел пропадает ребенок, и, вскоре, незнакомцы обнаруживают, что их подставили и выставили террористами. Насильно внедренные в группировку, планирующую серию убийств, они вынуждены вместе искать пути к спасению своей жизни...
Цитата (LoganV2, 27/06/2008 - 01:58:55):очень напоминает фильм The Game с… Читать дальше…