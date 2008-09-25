Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
На крючке На крючке
Киноафиша Фильмы На крючке
Eagle Eye

На крючке, 2008

2008 / США
8.1 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Джерри Шоу – ловелас и бездельник, постоянно живущий в тени своего успешного брата-близнеца Итана. После того, как Итан погибает в результате несчастного случая, с Джерри с головокружительной скоростью начинают происходить странные вещи: на его счете появляется огромная сумма, в его квартиру доставляют оружие, а звонок по мобильнику сообщает, что за ним охотится полиция. Джерри следует указаниям голоса, и вскоре он и женщина, которую он никогда не видел, летят летят в Пентагон, преследуемые ФБР. Джерри должен понять, кто именно пытается им управлять и стоит ли следовать указаниям владельца таинственного голоса, который, кажется, знает все...

  • Шайа Лабаф заявил, что во время съемок агент ФБР сказал ему и другим актерам, что каждый пятый телефонный звонок в США записывается. Чтобы доказать это, он дал им послушать телефонный звонок, который Шайя сделал за два года до съемок.
  • Голос Арии озвучивает Джулианна Мур, которая предпочла не светиться в титрах. 
  • По словам ЛаБафа, чтобы вызвать у себя эмоции перед сценой похорон, он слушал песню Джуди Гарланд «Over The Rainbow», так как эта песня разбивает его сердце. 
  • Получение Джерри инструкций по телефону относительно некоторых опасных и явно бессмысленных действий отсылает к первым сценам из культового фильма сестер Вачовски «Матрица».

Юный бездельник живет беззаботной жизнью, в отличие от своего брата-близнеца, стремящегося добиться успеха во всех сферах жизни, пока... тот не погибает при загадочных обстоятельствах. В то же время у матери-одиночки Рэйчел пропадает ребенок, и, вскоре, незнакомцы обнаруживают, что их подставили и выставили террористами. Насильно внедренные в группировку, планирующую серию убийств, они вынуждены вместе искать пути к спасению своей жизни...

8.1 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 2 октября 2008
Премьера онлайн 20 сентября 2021
Премьера в мире 25 сентября 2008
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ди Джей Карузо
Ди Джей Карузо
В ролях
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Итэн Эмбри
Итэн Эмбри
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
На краю
На краю (2014)
6.3636365
Деньги на двоих
Деньги на двоих (2005)
7
Комната разочарований
Комната разочарований (2016)
5.25
Наваждение
Наваждение (2017)
6.75
Забирая жизни
Забирая жизни (2004)
7.5
Пентхаус с видом на север
Пентхаус с видом на север (2013)
5.5
Паранойя
Паранойя (2007)
7.3125
Королева ночи
Королева ночи (2014)
5.923077
Война
Война (2016)
5.785714
Клин клином
Клин клином (2012)
5.2
Сириана
Сириана (2005)
6.3
Неверная
Неверная (2002)
7.090909
Фильм находится в подборках
Фильмы про хакеров Фильмы про хакеров
Постер фильма На крючке 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На крючке смотреть онлайн

На крючке

Похожие фильмы онлайн

Деньги на двоих
 
Паранойя
 
Война
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Внимание! Ввиду того что в нижеследующем тексте будет раскрыта основная загадка сюжета, убедительная просьба читать эту рецензию лишь после просмотра фильма, дабы у читающих не было причины лишний раз наполнять интернет-форумы болью, негодованием, обидой и вызванными сильной душевной травмой многочисленными орфографическими ошибками. Традиционно фильмами ужасов принято считать кинопроизведения, где из всех мистических углов лезут устрашающие чудища, а саспенс леденит кровь, которая вот-вот…
Читать
hecate 2 апреля 2015, 12:51
думаю, там определенно будет на что посмотреть )) трейлер прикольный

Цитата (LoganV2, 27/06/2008 - 01:58:55):очень напоминает фильм The Game с… Читать дальше…
Ивановы 2 апреля 2015, 12:51
А мы уже посмотрели Остросюжетный фильм,оценка 10 баллов.....не пжалели бабла на спецэффекты кто не хочет потерять два часа в пустую,не… Читать дальше…
Отзывы Написать
74 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма На крючке
Трейлеры фильма Все трейлеры
Дублированный трейлер
Дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши