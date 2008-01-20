Перемотка, 2007

Джерри устраивает диверсию атомной электростанции, причиняющей, по его мнению, немалый вред его мозгу. Операция проваливается, а Джерри намагничивается так, что становится обладателем сверхъестественного поля, уничтожающего записи все фильмов в видеопрокате, где работает его друг Майк. Друзья берутся переснять погибшие хиты, среди которых «Назад в будущее», «Король Лев», «Робокоп», «Охотники за привидениями» и исполняют в этих «ремейках» главные роли…
Ну вы и скучные люди, а Наука сна вам тоже не понравилась и показалась крайне… Читать дальше…