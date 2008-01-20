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Перемотка Перемотка
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Перемотка, 2007

2007 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Джерри устраивает диверсию атомной электростанции, причиняющей, по его мнению, немалый вред его мозгу. Операция проваливается, а Джерри намагничивается так, что становится обладателем сверхъестественного поля, уничтожающего записи все фильмов в видеопрокате, где работает его друг Майк. Друзья берутся переснять погибшие хиты, среди которых «Назад в будущее», «Король Лев», «Робокоп», «Охотники за привидениями» и исполняют в этих «ремейках» главные роли…

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 24 апреля 2008
Премьера в мире 20 января 2008
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Парадиз
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Мишель Гондри
Мишель Гондри
В ролях
Джек Блэк
Джек Блэк
Мос Деф
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Куинтон Аарон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Перемотка 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ринат 2 апреля 2015, 12:51
Надо быть абсолютно каким-то не от мира сего человеком, чтобы не получить простого удовольствия от фильма Перемотка. Абсолютно ненавязчивое, СМЕШНОЕ… Читать дальше…
Ринат 2 апреля 2015, 12:51
Вы тут артхаус вообще не воспринимаете как жанр чтоли?
Ну вы и скучные люди, а Наука сна вам тоже не понравилась и показалась крайне… Читать дальше…
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13 голосов
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саундтрек фильма Перемотка
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