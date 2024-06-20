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Постер мультфильма Три богатыря. Ни дня без подвига
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Киноафиша Фильмы Три богатыря. Ни дня без подвига

Три богатыря. Ни дня без подвига

Три увлекательных истории из жизни любимых героев! Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 167
Не пойду 10

О фильме

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши – немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.

Три богатыря. Ни дня без подвига - финальный трейлер
Три богатыря. Ни дня без подвига  финальный трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 20 июня 2024
Дата выхода
20 июня 2024 Россия Вольга 6+
20 июня 2024 Азербайджан 6+
20 июня 2024 Казахстан 6+
20 июня 2024 Кыргызстан
20 июня 2024 Узбекистан 6+
Сборы в мире $2 847 538
Производство CTB Film Company, Студия анимационного кино «Мельница»
Другие названия
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga, Три богатыря. Ни дня без подвига
Режиссер
Александра Шоха
Екатерина Салабай
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Валерий Соловьев
Валерий Соловьев
Олег Куликович
Олег Куликович
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 48 голосов
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3170 В жанре «анимация»  363 В жанре «приключения»  582 В жанре «фэнтези»  215 В фильмах России  462
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Виктор Хованов 23 июня 2024, 12:11
Зря потратили время с сыном. Действия ни какого, скучный мульт, концовка так вообще........ Вообщем для того что бы поспать, самое то, действует как снотворное.
vbnz87 22 июня 2024, 16:44
Самый слабый мультфильм в серии. Сыну 8 лет, ему не понравилось.
Мне тоже.
Мне не понравилось 2 момента:
1. Когда русские богатыри танцевали а-ля… Читать дальше…
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Вышел трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»
Вышел трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» Летний спецвыпуск в рамках знаменитой сказочной саги.
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7 июня 2024 15:28
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