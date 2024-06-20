У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши – немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.
|20 июня 2024
|Россия
|Вольга
|6+
|20 июня 2024
|Азербайджан
|6+
|20 июня 2024
|Казахстан
|6+
|20 июня 2024
|Кыргызстан
|20 июня 2024
|Узбекистан
|6+
Мне тоже.
Мне не понравилось 2 момента:
1. Когда русские богатыри танцевали а-ля… Читать дальше…