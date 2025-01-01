Gandalf Не возражаешь, если я к тебе присоединюсь? *заказывает у барменши* Мне то же самое. Надо представиться. Меня зовут Гэндальф. Гэндальф Серый.

Thorin Oakenshield Я знаю, кто ты.

Gandalf Ну что ж. Вот это удача. Что привело Торана Дубощита в Бри?

Thorin Oakenshield Мне донесли, что моего отца видели в диких местах рядом с Данландом. Я пошёл искать. Следов не нашёл.

Gandalf Торин, давно уже ходят только слухи о Трайне.

Thorin Oakenshield Он жив. Я в этом уверен. *Барменша приносит еду* Мой отец приходил к тебе, прежде чем пропал. Что ты ему сказал?

Gandalf Я призвал его идти на Эребор. Собрать семь армий гномов. Сразиться с драконом и вернуть Одинокую Гору. И тебе того же советую. Верни свою родину.

Thorin Oakenshield Это не случайная встреча, да, Гэндальф?

Gandalf Нет, не случайная. Одинокая Гора меня тревожит, Торин. Этот дракон сидит там слишком долго. Рано или поздно тёмные умы обратят взоры к Эребору. По пути на Зелёную Дорогу я столкнулся с неприятными типами. Они приняли меня за бродягу.

Thorin Oakenshield Думаю, они об этом пожалели.

Gandalf *разворачивает ткань* Один из них нёс послание. Это Чёрная Речь. Обещание награды.

Thorin Oakenshield За что?

Gandalf За твою голову. Кто-то хочет тебя мёртвым. Торин, ждать больше нельзя. Ты наследник трона Дурина. Объедини армии гномов. Вместе вы сильны, чтобы вернуть Эребор. Созови совет семи гномьих кланов. Требуй от них соблюдения клятвы.

Thorin Oakenshield Семь армий поклялись тому, кто носит Королевское Драгоценное. Аркенстоуну. Это единственное, что их объединит. И если забыл — этот драгоценный камень украл Смауг.

Gandalf А если я помогу тебе вернуть его?

Thorin Oakenshield Как? Аркенстоун лежит на другом конце света, зарытый под лапами огнедышащего дракона.