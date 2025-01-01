Bard the BowmanВластелин Серебряных Источников / Король Резного Камня / Король Под Горой / придёт на свой трон. / И колокола возвестят радость / о возвращении Короля Горы. / Но всё погибнет в печали, / и Озеро будет светиться и гореть...
Thorin OakenshieldЯ бы не стал доверять Трандуилу, великому королю, что он сдержит слово, даже если наступит конец света! У тебя нет чести! Я видел, как ты обращаешься с друзьями. Мы пришли к тебе однажды — голодные, без дома, просили помощи, а ты отвернулся. Ты отвернулся от страданий моего народа в огне, что нас погубил!
Thranduil[показывает шрамы]Не говори МНЕ о драконом огне! Я знаю его гнев и разрушение! Я сражался с великими змеями севера! ...Я предупреждал твоего деда, к чему приведёт его жадность. Он не слушал... Ты такой же, как он. Так иди, оставайся здесь и сгнивай. Сто лет — лишь миг в жизни эльфа! Я терпелив! Я могу ждать!
[после того, как Торин приказывает оставить Кили, Фили сходит с лодки]
Торин ДубощитФили, не будь глупцом. Ты должен быть с нашей компанией.
СмаугДумаешь, сможешь меня обмануть, Всадник Бочек? Ты пришёл из Озёрного города! Это какой-то заговор между этими грязными гномами и этими жалкими торговцами ваннами из Озёрного города, этими хнычущими трусами с их длинными луками и чёрными стрелами! Пожалуй, пора им навестить!
Бильбо БэггинсО, нет... Это не их вина! Подожди! Ты не можешь идти в Озёрный город!
СмаугТебе не всё равно на них, да? Отлично! Тогда смотри, как они УМРУТ!
Thranduil[Торину]Куда ведёт твой путь? Поиски, чтобы вернуть родину и убить дракона!... Но я подозреваю нечто более приземлённое. Попытка ограбления или что-то в этом роде. Ты ищешь то, что даст тебе право править — Аркенстоун!
Bard the BowmanВы все! Слушайте меня! Вы должны слушать! Разве вы забыли, что случилось с Дейлом? Разве вы забыли тех, кто погиб в огненном смерче? И зачем? Из-за слепой жажды власти Короля Горы, так ослеплённого алчностью, что он не видит ничего, кроме своей жадности!
Леголас[после того, как Трандуил обезглавил Нарзуга]Почему ты так сделал? Ты же обещал отпустить его.
ТрандуилИ я отпустил. Я освободил его жалкую голову от его никчёмных плеч.
ThranduilТакова природа зла. Там, в огромной тьме мира, оно гниёт и распространяется. Тень, что растёт во тьме. Бессонная злоба, чёрная, как надвигающаяся стена ночи. Так было всегда. Так будет всегда. Со временем всё гнусное выходит наружу.
Tauriel[неохотно]Это наша битва. Она не закончится здесь. С каждой победой это зло будет только расти. Если твой отец добьётся своего, мы ничего не сделаем. Мы спрячемся за стенами, будем жить вдалеке от света и позволим тьме воцариться. Разве мы не часть этого мира? Скажи мне, Меллон, когда мы позволили злу стать сильнее нас?
СмаугТы, кажется, знаком с моим именем, но я не припомню, чтобы чувствовал запах твоего рода раньше. Кто ты и откуда, если не секрет?
[Смауг всё время держал Аркенстоун вне досягаемости Бильбо, но в итоге позволил ему упасть в зону досягаемости]
SmaugМеня почти тянет позволить тебе взять его, только чтобы увидеть, как Дубощит страдает, как это разрушает его, как это гнёт его сердце и сводит с ума... Но нет. Думаю, наша маленькая игра заканчивается здесь!
[когда Бильбо входит в Эребор]
BalinБильбо, если там внизу действительно живой дракон, не буди его.
ThranduilЛеголас сказал, что ты сегодня хорошо сражалась. Он очень к тебе привязался.
TaurielУверяю вас, мой господин, Леголас считает меня не больше чем капитаном стражи.
ThranduilВозможно, когда-то так и было. Теперь я не уверен.
TaurielНе думаю, что вы позволите своему сыну связать себя с низшим силванским эльфом.
ThranduilНет... Ты права, я бы не позволил. Но ему не безразлично. Не давай ему надежды там, где ее нет.
SmaugЭто Дубощит. Тот грязный гномий узурпатор! Он послал тебя сюда за Аркенстоном, не так ли?
Bilbo BagginsНет-нет-нет, я понятия не имею, о чём ты говоришь...
SmaugНе пытайся отрицать! Я давно раскусил его мерзкий замысел! Но это не важно. Поход Дубощита провалится. Надвигается тьма. Она охватит каждый уголок этой земли!
[вырезает младенца-паука, который коснулся его кольца]
[она держит его камень в руке, он забирает его обратно, она поворачивается и смотрит вверх]
TaurielЯ иногда ходила туда, за лес и в ночи. Я видела, как мир исчезает, а белый свет навсегда наполняет воздух.
KiliОднажды я видел огненную луну. Она поднялась над перевалом у Дунланда. Огромная! Красная и золотая, она заполнила небо. Мы сопровождали торговцев из Эред Луин, они меняли серебро на меха. Мы шли по Зелёному пути на юг, держа гору слева, и тогда она появилась. Эта огромная огненная луна освещала наш путь. Хотел бы я показать тебе...
[когда Тауриэль садится рядом с его камерой, чтобы слушать его рассказ, мы видим Леголаса, стоящего над камерами, он не выглядит довольным, слушая их]
Нарзуг[на Черном языке, возле дома Беорна]Атакуйте их сейчас. Убейте гномью мерзость, пока они спят.
Азог[на Черном языке]Нет. Зверь стоит на страже. Мы убьём их на дороге.
Bard the BowmanЯ родился и вырос на этих водах, Мастер Гном. Если бы я хотел тебя убить, я бы не стал делать это здесь.
Bard the Bowman[услышав приближение Смауга]Слушайте меня! Все вы! Разве вы не видите, что грядёт?
Перси[Когда Бард приближается к Озерному городу на своем корабле]Стой! Проверка товаров. Документы, пожалуйста!... О, это ты, Бард!
ThranduilТы нашёл путь внутрь. Ты ищешь то, что даст тебе право править. Королевский Самоцвет. Аркенстон. Он дорог тебе безмерно, я это понимаю. Драгоценности в Горе, которые желаю и я... Белые камни, чистого звездного света. Я предлагаю тебе свою помощь. Я отпущу тебя, если ты вернёшь то, что принадлежит мне.
Dwalin[видя, как Смауг пробивается через железные конструкции в котельную]У нас нет ни секунды!
Smaug[бежит на гномов; рычание]ВЫ СГОРИИИИИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!
Master of LaketownВся эта болтовня о переменах должна быть подавлена. Я не могу позволить им восстать, объединиться и начать шуметь. Следующее, что они сделают — начнут задавать вопросы, создавать комитеты, устраивать расследования.
Master of LaketownОни простолюдины, Альфрид. Они всегда были такими. Не моя вина, что они живут в месте, воняющем рыбий жиром и смолой. Работа, кров, еда — вот о чём они всё время и ноют.
Thorin OakenshieldМы — гномы Эребора. Мы пришли вернуть нашу родину. Я помню этот город и великие дни былого. Во́ды в порту кишели кораблями, гружёными шелками и драгоценностями. Это был не заброшенный город у озера! Это был центр всей торговли на Севере. Я хочу вернуть те дни. Я хочу вновь зажечь великие кузницы гномов и пустить потоки богатств из залов Эребора!
ГэндальфНа этом месте наложено заклинание сокрытия, значит наш враг ещё не готов явить себя. Он не восстановил свою полную силу.
GandalfЗло, что скрыто здесь — я приказываю ему выйти! Я приказываю ему явить себя!
OinСлышал я о чудесах эльфийской медицины. Это было настоящей честью — видеть это своими глазами.
SmaugЭто золото! Они тянутся к сокровищам, словно мухи на дохлое мясо.
GandalfНет, не случайная. Одинокая Гора меня тревожит, Торин. Этот дракон сидит там слишком долго. Рано или поздно тёмные умы обратят взоры к Эребору. По пути на Зелёную Дорогу я столкнулся с неприятными типами. Они приняли меня за бродягу.
GandalfЗа твою голову. Кто-то хочет тебя мёртвым. Торин, ждать больше нельзя. Ты наследник трона Дурина. Объедини армии гномов. Вместе вы сильны, чтобы вернуть Эребор. Созови совет семи гномьих кланов. Требуй от них соблюдения клятвы.
Thorin OakenshieldСемь армий поклялись тому, кто носит Королевское Драгоценное. Аркенстоуну. Это единственное, что их объединит. И если забыл — этот драгоценный камень украл Смауг.