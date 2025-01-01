Меню
Legolas [Смотрит на две фотографии в медальоне, который он конфисковал у Глоина. На фото слева длинная густая борода] Кто это? Твой брат?
Gloin Это моя жена!
Legolas [Смотрит на младенца на другой фотографии] А кто это ужасное создание? Гоблин-мутант?
Gloin Это мой маленький сын, Гимли!
Kili Ты не собираешься меня обыскивать? У меня в штанах может быть что угодно.
Tauriel Или ничего.
Balin [видит камеру, полную мёртвых гномов, с заблокированным единственным выходом] Последние из наших. Они пришли сюда, надеясь на чудо. Можно попытаться прорваться в шахты. Там протянем пару дней.
Thorin Oakenshield Нет. Я не умру так — в страхе, хватаясь за воздух. Идём к кузницам.
Dwalin Он нас увидит! Точно как смерть.
Thorin Oakenshield Не если мы разделимся.
Balin Торин, мы никогда не доберёмся.
Thorin Oakenshield Кто-то может и доберётся. Веди его к кузницам. Убьём дракона. Если всё закончится огнём — то мы сгорим вместе!
Kili Тауриэль...
Tauriel Лежи неподвижно.
Kili Она не может быть здесь. Она далеко. Она... она далеко-далеко от меня. Она шагает в свете звёзд, в другом мире. Это был всего лишь сон. Ты думаешь, она могла меня любить?
[Смауг задыхается в потоке расплавленного золота]
Смауг [взмывает ввысь] Месть? МЕСТЬ? Я покажу вам месть!
[взмывает в полёт в сторону Озёрного города]
Смауг Я — огонь! Я — смерть!
Bilbo Baggins Я не пришёл красть у тебя, о Смауг Несметно Богатый. Я лишь хотел созерцать твоё великолепие, проверить, так ли ты велик, как гласят старинные сказания. Я им не верил.
Smaug [принимает позу] А теперь как?
Bilbo Baggins Правда, сказания и песни не могут передать всей твоей мощи, о Смауг Великолепный...
Smaug Думаешь, лесть спасёт тебя?
Bilbo Baggins Нет, нет...
Smaug Совсем нет!
Смауг Ну что, воришка! Я тебя чуяю, слышу твое дыхание, чувствую твой воздух. Где ты?
[движется в сторону Бильбо]
Смауг Где ты?
[Бильбо бежит, но Смауг слышит его шаги по золоту и следует за ним]
Смауг Ну же, не стесняйся... выйди на свет.
Смауг В тебе что-то есть. Что-то, что ты носишь, что-то из золота... но гораздо БОЛЕЕ ЦЕННОЕ...
[Бильбо атакует глаз Саурона и снимает кольцо]
Смауг [видит его] Вот ты где, Вор в Тени!
Gandalf Ты изменился, Бильбо Бэггинс. Ты уже не тот хоббит, что покинул Шир...
Bilbo Baggins Я собирался тебе сказать... Я кое-что нашёл в гоблинских тоннелях.
Gandalf Нашёл что? Что именно?
Bilbo Baggins [пауза]
Bilbo Baggins Мою храбрость.
Gandalf Хорошо... да, это хорошо. Она тебе пригодится.
Legolas [На эльфийском]
[говорит о Кили]
Legolas Почему этот гном так на тебя смотрит, Тауриэль?
Tauriel [На эльфийском] Кто ж его знает? Для гнома он довольно высок. Не находишь?
Legolas [На эльфийском] Выше некоторых...
[пауза]
Legolas Но не менее уродлив.
[слышится грохот внутри Горы]
Дори Землетрясение?
Балін Это, парень, был дракон.
Bard the Bowman У тебя нет права, нет права входить в эту гору!
Thorin Oakenshield Право у меня одного.
[последние реплики]
[Смауг взмывает в воздух, чтобы напасть на Озерный город]
Бильбо Бэггинс Что же мы наделали?
[из трейлера]
Balin Меня всегда восхищает мужество хоббитов...
Thorin Oakenshield Ты боишься.
Balin Да! Да, я боюсь! Я боюсь за ТЕБЯ, Торин. На этом сокровище лежит проклятие, болезнь, которая свела твоего деда с ума!
Thorin Oakenshield Я не такой, как мой дед.
Balin Ты не ты сам! Торин, которого я знаю, не стал бы колебаться...
Thorin Oakenshield Я не рискну этим походом ради жизни одного вора.
Balin Бильбо. Его зовут Бильбо!
Bard the Bowman Властелин Серебряных Источников / Король Резного Камня / Король Под Горой / придёт на свой трон. / И колокола возвестят радость / о возвращении Короля Горы. / Но всё погибнет в печали, / и Озеро будет светиться и гореть...
Thranduil Я предлагаю тебе свою помощь.
Thorin Oakenshield Я слушаю.
Thranduil Отпущу тебя, если вернёшь то, что принадлежит мне.
Thorin Oakenshield Услуга за услугу...?
Thranduil Даю слово — король королю.
Thorin Oakenshield Я бы не стал доверять Трандуилу, великому королю, что он сдержит слово, даже если наступит конец света! У тебя нет чести! Я видел, как ты обращаешься с друзьями. Мы пришли к тебе однажды — голодные, без дома, просили помощи, а ты отвернулся. Ты отвернулся от страданий моего народа в огне, что нас погубил!
Thranduil [показывает шрамы] Не говори МНЕ о драконом огне! Я знаю его гнев и разрушение! Я сражался с великими змеями севера! ...Я предупреждал твоего деда, к чему приведёт его жадность. Он не слушал... Ты такой же, как он. Так иди, оставайся здесь и сгнивай. Сто лет — лишь миг в жизни эльфа! Я терпелив! Я могу ждать!
[после того, как Торин приказывает оставить Кили, Фили сходит с лодки]
Торин Дубощит Фили, не будь глупцом. Ты должен быть с нашей компанией.
Фили Я должен быть с братом!
Радагаст Бурый А что если это ловушка?
Гэндальф Разворачивайся и не возвращайся.
[Радагаст уходит]
Гэндальф Это несомненно ловушка.
[вынимает меч]
[из трейлера]
Legolas Не думай, что я не убью тебя, гном!
Смауг Думаешь, сможешь меня обмануть, Всадник Бочек? Ты пришёл из Озёрного города! Это какой-то заговор между этими грязными гномами и этими жалкими торговцами ваннами из Озёрного города, этими хнычущими трусами с их длинными луками и чёрными стрелами! Пожалуй, пора им навестить!
Бильбо Бэггинс О, нет... Это не их вина! Подожди! Ты не можешь идти в Озёрный город!
Смауг Тебе не всё равно на них, да? Отлично! Тогда смотри, как они УМРУТ!
Thorin Oakenshield Вот! Ты, безмозглая тварь!
Smaug ТЫ!
Thorin Oakenshield Я забираю назад то, что ты украл.
Smaug Ты не возьмёшь у меня НИЧЕГО, гном. Я сокрушал твоих воинов в древние времена. Я вселял ужас в сердца людей. Я — КОРОЛЬ ПОД ГОРОЙ!
Thorin Oakenshield Это не твоё королевство! Это земли гномов. Это гномье золото! И мы отомстим!
[осматривает резьбу Аркенстона]
Bilbo Baggins Что это?
Balin Это Аркенстон.
Bilbo Baggins А что это такое?
Thorin Oakenshield Это, мастер Вор, и есть причина твоего прихода.
[спрашивает Торина]
Thranduil [Торину] Куда ведёт твой путь? Поиски, чтобы вернуть родину и убить дракона!... Но я подозреваю нечто более приземлённое. Попытка ограбления или что-то в этом роде. Ты ищешь то, что даст тебе право править — Аркенстоун!
Bard the Bowman Вы все! Слушайте меня! Вы должны слушать! Разве вы забыли, что случилось с Дейлом? Разве вы забыли тех, кто погиб в огненном смерче? И зачем? Из-за слепой жажды власти Короля Горы, так ослеплённого алчностью, что он не видит ничего, кроме своей жадности!
🧡
Леголас [после того, как Трандуил обезглавил Нарзуга] Почему ты так сделал? Ты же обещал отпустить его.
Трандуил И я отпустил. Я освободил его жалкую голову от его никчёмных плеч.
Thranduil Такова природа зла. Там, в огромной тьме мира, оно гниёт и распространяется. Тень, что растёт во тьме. Бессонная злоба, чёрная, как надвигающаяся стена ночи. Так было всегда. Так будет всегда. Со временем всё гнусное выходит наружу.
Legolas Это не наша битва.
Tauriel [неохотно] Это наша битва. Она не закончится здесь. С каждой победой это зло будет только расти. Если твой отец добьётся своего, мы ничего не сделаем. Мы спрячемся за стенами, будем жить вдалеке от света и позволим тьме воцариться. Разве мы не часть этого мира? Скажи мне, Меллон, когда мы позволили злу стать сильнее нас?
Смауг Ты, кажется, знаком с моим именем, но я не припомню, чтобы чувствовал запах твоего рода раньше. Кто ты и откуда, если не секрет?
Бильбо Бэггинс Я — из-под Холма...
Смауг Из-под Холма?
Бильбо Бэггинс ...и под холмами и над холмами ведут мои пути. И через воздух! Я — тот, кто ходит незаметно!
Смауг Впечатляет. А кем ты ещё себя называешь?
[наклоняется вперёд, чтобы учуять запах Бильбо]
Бильбо Бэггинс О-Оденошенный... З-Загадочник...
Смауг Прекрасные титулы... Продолжай.
Бильбо Бэггинс Ездец по бочкам!
Смауг Бочки! Вот это интересно!
[из трейлера]
Thranduil Такова природа зла: со временем все мерзости выходят наружу!
Bard the Bowman Если ты разбудишь это чудовище, оно уничтожит нас всех!
[из трейлера]
Legolas Под горой нет короля, и никогда не будет!
[Гэндальф понял, что компания Торана в опасности]
Gandalf Я начал это. Не могу их бросить! Они в смертельной опасности!
Radagast the Brown Если то, что ты говоришь — правда, мир в смертельной опасности! Сила в той крепости только растёт.
Tauriel Тебе нравится убивать, орк? Тебе нравится смерть? Тогда позволь мне её подарить!
Legolas Тауриэль, ты не сможешь охотиться на тридцать орков в одиночку.
Tauriel [улыбаясь] Но я ведь не одна.
Legolas Ты знал, что я приду.
Smaug Король под горой мёртв! Я занял его трон, я пожирал его народ, как волк среди овец! Я убиваю, где хочу, КОГДА хочу! Моя броня из железа, ни одно лезвие не пробьёт меня!
Thranduil [смотрит на Бильбо] Я знаю, ты здесь. Почему прячешься в тени?
[Бильбо думает, что его вычислили...]
Tauriel [выходит из-за Бильбо] Я пришла доложить тебе.
Thranduil Я думал, я приказал уничтожить то гнездо две луны назад.
Tauriel Мы очистили лес, как приказано, мой лорд, но всё новые пауки появляются с юга. Они плодятся в развалинах Дол Гулдура. Если бы мы могли истребить их у самой кормы...
Thranduil Та крепость лежит за нашими границами. Держи наши земли свободными от этих мерзких созданий. Это твоя задача.
Tauriel А когда мы их отобьём, что тогда? Разве они не расползутся по другим землям?
Thranduil Другие земли — не моя забота. Судьбы мира взлетают и падают, но здесь, в этом королевстве, мы выстоим.
[Бильбо крадётся мимо, Трандуил чувствует что-то и смотрит в сторону Бильбо, но ничего не видит]
[Бильбо замечает голое пятно на груди Смауга]
Бильбо Бэггинс Значит, правда — Чёрная стрела попала в цель...
Смауг Что ты сказал?
[Смауг всё время держал Аркенстоун вне досягаемости Бильбо, но в итоге позволил ему упасть в зону досягаемости]
Smaug Меня почти тянет позволить тебе взять его, только чтобы увидеть, как Дубощит страдает, как это разрушает его, как это гнёт его сердце и сводит с ума... Но нет. Думаю, наша маленькая игра заканчивается здесь!
[когда Бильбо входит в Эребор]
Balin Бильбо, если там внизу действительно живой дракон, не буди его.
Thranduil Леголас сказал, что ты сегодня хорошо сражалась. Он очень к тебе привязался.
Tauriel Уверяю вас, мой господин, Леголас считает меня не больше чем капитаном стражи.
Thranduil Возможно, когда-то так и было. Теперь я не уверен.
Tauriel Не думаю, что вы позволите своему сыну связать себя с низшим силванским эльфом.
Thranduil Нет... Ты права, я бы не позволил. Но ему не безразлично. Не давай ему надежды там, где ее нет.
Smaug Это Дубощит. Тот грязный гномий узурпатор! Он послал тебя сюда за Аркенстоном, не так ли?
Bilbo Baggins Нет-нет-нет, я понятия не имею, о чём ты говоришь...
Smaug Не пытайся отрицать! Я давно раскусил его мерзкий замысел! Но это не важно. Поход Дубощита провалится. Надвигается тьма. Она охватит каждый уголок этой земли!
[вырезает младенца-паука, который коснулся его кольца]
Бильбо Бэггинс МОЁ!
[постепенно осознаёт, что он натворил]
[Бильбо пронзает паука, который вскрикивает от боли]
Bilbo Baggins Стинґ... Хорошее имя!
[передаёт Чёрную Стрелу своему сыну]
Bard the Bowman Храни в секрете! Храни в безопасности!
[Торин и компания вбегают в дом Беорна и едва спасаются от огромного медведя]
Thorin Oakenshield Что это?
Gandalf Это наш хозяин!
Смауг Ты лишь орудие, Вор в Тени. Ты всегда был лишь средством для достижения цели. Трус Оакеншильд взвесил твою жизнь и признал её ничтожной...
Бильбо Бэггинс Нет. Нет! Ты врёшь!
[Трэйн и Гэндальф выходят лицом к лицу с Сауроном]
Thrain Скажи Торину, что я его люблю! Ты сделаешь это? Скажешь внуку, что я его любил?
Gandalf Ты скажешь ему сам!
Thrain Уже слишком поздно...
[Саурон поглощает Трэйна]
Gandalf НЕТ!
Гэндальф [разговор внутри «Пьяного Пони»] Я наткнулся на нескольких сомнительных личностей, путешествуя по Зеленому пути. Они приняли меня за бродягу.
Торин Дубощит Полагаю, они об этом пожалели.
Гэндальф Один из них нес послание.
[Гэндальф кладёт послание на стол]
Гэндальф Это Чёрная Речь. Обещание платы.
Торин Дубощит [смотрит на послание] За что?
Гэндальф [смотрит на Торина] За твою голову.
Legolas Ты выслеживал отряд из тринадцати гномов. Зачем?
Narzug Уже не тринадцать, уже нет.
Necromancer [на Черном языке] Мы растём в численности. Мы растём в силе. Ты поведёшь мои армии.
Azog [на Черном языке] Что с Дубощитом?
Necromancer [на Черном языке] Приближается война.
Azog [на Черном языке, злой] Ты обещал мне его голову.
Necromancer [на Черном языке, исчезая] Смерть придёт ко всем.
Gandalf О, это ты.
Radagast the Brown Почему я здесь, Гэндальф?
Gandalf Поверь мне, Радагаст. Я не позвал бы тебя сюда без веской причины.
Radagast the Brown [Радагаст снимает шляпу, чтобы птицы могли спрятаться под ней] Это не лучшее место для встречи.
Gandalf Нет, не лучшее.
[Они выходят из гробницы]
Radagast the Brown Злые заклинания, Гэндальф. Старые и полные ненависти. Кто здесь похоронен?
Gandalf Если у него было имя, оно давно утеряно. Его знали лишь как слугу зла. Одного из многих.
[Он светит посохом в пропасть, показывая двери гробниц, все с сорванными запорами]
Gandalf Одного из девяти.
Смауг Мои зубы — мечи. Мои когти — копья. Мои крылья — УРАГАН!
Gandalf Что они с тобой сделали?
Thrain Я никогда им ничего не говорил! Они пытались заставить меня, но я ни слова...! Ты сохранил их в безопасности, Гэндальф? Карту и ключ?
Gandalf Я отдал их Торуину. Ты бы гордился им. Он взялся за дело — вернуть Эребор...
Thrain [шокированно] Эребор?
Gandalf Чтобы вернуть Аркенстон! Скоро все армии гномов встанут под знамёна нового короля!
Thrain Нет! НЕТ! Торин не должен приближаться к Эребору! Никто не должен входить в ту гору...! Он ждёт их. Они в сговоре — дракон и Единый!
Smaug Что он тебе пообещал, долю сокровищ? Как будто это он их раздаёт. Я не отдам ни одной монеты! Ни одной драгоценной штуки!
Sigrid Да? Почему из нашего туалета выходят гномы?
Tilda Они принесут нам удачу?
Нарзуг [Леголасу и Трандуилу] Ваш мир сгорит.
Леголас О чём ты говоришь? Говори!
Нарзуг Наш час настал снова. Мой хозяин служит Единому. Понимаешь теперь, эльфёнок? Смерть уже близко! Пламя войны над вами.
Радагаст Бурый [осматривая символы у двери гробницы в Высоких Холмах] Это тёмные заклятия, Гэндальф. Древние и полные ненависти. Кто здесь похоронен?
Гэндальф Если у него было имя, оно давно забыто. Его знали только как слугу зла. Одного из многих. Одного из девяти.
Радагаст Бурый [после выхода из пещеры] Почему именно сейчас, Гэндальф? Я не понимаю.
Гэндальф Кольценосцы были призваны в Дол Глудур.
Радагаст Бурый Но это не может быть Некромант. Человеческий колдун не смог бы призвать такое зло.
Гэндальф [подозрительно] Кто сказал, что это человек?
Smaug Ты думал, что я не знал, что этот день наступит, и что толпа врущих гномов вернётся ползком к Горе?
Smaug А где твои маленькие друзья — гномы? Где они прячутся?
Bilbo Baggins Гномы... Нет, здесь нет гномов. Ты всё неправильно понял.
Smaug О, я так не думаю, всадник Бочки! Они послали тебя сюда, чтобы ты сделал грязную работу, пока они шастают снаружи!
Bilbo Baggins Ты глубоко ошибаешься, о Смауг, Величайший из всех бедствий...
Smaug У тебя хорошие манеры для вора и ЛЖИВА! Я знаю запах и вкус гномов, никто лучше!
Beorn Мне не нравятся гномы. Они жадные и слепые, слепы к жизням тех, кого считают ниже себя... Но орков я ненавижу ещё больше.
Thorin Oakenshield Аркенстоун — на другом конце света, у ног огнедышащего дракона!
Gandalf Вот почему нам понадобится... взломщик.
Торин Дубощит [после вставления ключа и открытия двери] Эребор.
Балін [со слезами] Торин.
Торин Дубощит Я узнаю эти стены. Эти залы. Этот камень. Ты помнишь их, Балин? Палаты, наполненные золотым светом.
Балін Помню.
Глойн [Читает гномью надпись на камне] Здесь покоится седьмое королевство народа Дурина. Пусть сердце горы объединит всех гномов в защиту этого дома.
Балін Трон короля.
Бильбо Бэггинс [Осматривая резьбу] А что это, сверху?
Балін Аркенстоун.
Бильбо Бэггинс А это что?
Торин Дубощит Вот почему ты здесь, Мастер-Взломщик.
Thorin Oakenshield Отличная работа, Главный Вор!
[все гномы вылезают из бочек]
Dwalin [про Барда] Мне всё равно, как он себя называет, он мне не нравится.
Balin Нам не обязательно его любить, нам просто нужно заплатить ему!
Gloin [Чтение рунической надписи внутри скрытой двери] Здесь покоится седьмое королевство народа Дурина. Пусть Сердце Горы объединит всех гномов для защиты этой родины.
Thorin Oakenshield [о его отце, Трейне] Ты такой же, как и все. Думаешь, он мёртв.
Gandalf Я не был на битве при Мории...
Thorin Oakenshield Нет. Я был.
[воспоминание о битве при Мории; Торин видит, как Азог обезглавливает короля Трора и бросает его голову на землю]
Thorin Oakenshield НЕТ!
[Трейн бросается вперёд]
Thorin Oakenshield Отец...!
Thrain Отступай!
Thorin Oakenshield Нет, я буду сражаться с тобой!
Thrain Азог хочет убить нас всех! Один за другим он уничтожит род Дурина! Но клянусь жизнью, он не заберёт моего сына! Ты останешься здесь!
Thorin Oakenshield [закадровый голос] Мой отец повёл атаку к Вратам Димрилла. Он так и не вернулся.
[Трейн бросается в ряды орков с телохранителями, Торин теряет его из виду]
Thorin Oakenshield [крики] Отец!
Kili [Кили слышит, как эльфы устраивают пир наверху, в королевстве] Похоже, у вас там наверху неплохая вечеринка
Tauriel Это Мерет Нуин Гилиат; Пир звездного света. Для эльдар весь свет свят, но лесные эльфы больше всего любят свет звёзд.
Kili Я всегда думал, что это холодный свет, далекий и отстранённый.
Tauriel Это память, драгоценная и чистая.
[они на мгновение смотрят друг на друга]
Tauriel Как твоё обещание.
[она держит его камень в руке, он забирает его обратно, она поворачивается и смотрит вверх]
Tauriel Я иногда ходила туда, за лес и в ночи. Я видела, как мир исчезает, а белый свет навсегда наполняет воздух.
Kili Однажды я видел огненную луну. Она поднялась над перевалом у Дунланда. Огромная! Красная и золотая, она заполнила небо. Мы сопровождали торговцев из Эред Луин, они меняли серебро на меха. Мы шли по Зелёному пути на юг, держа гору слева, и тогда она появилась. Эта огромная огненная луна освещала наш путь. Хотел бы я показать тебе...
[когда Тауриэль садится рядом с его камерой, чтобы слушать его рассказ, мы видим Леголаса, стоящего над камерами, он не выглядит довольным, слушая их]
Нарзуг [на Черном языке, возле дома Беорна] Атакуйте их сейчас. Убейте гномью мерзость, пока они спят.
Азог [на Черном языке] Нет. Зверь стоит на страже. Мы убьём их на дороге.
Bard the Bowman Я родился и вырос на этих водах, Мастер Гном. Если бы я хотел тебя убить, я бы не стал делать это здесь.
Bard the Bowman [услышав приближение Смауга] Слушайте меня! Все вы! Разве вы не видите, что грядёт?
Перси [Когда Бард приближается к Озерному городу на своем корабле] Стой! Проверка товаров. Документы, пожалуйста!... О, это ты, Бард!
Бард Лучник Доброе утро, Перси.
Перси Что-нибудь декларируете?
Бард Лучник Ничего. Но я замёрз и устал, и хочу домой.
Перси Я тоже.
Thranduil Ты нашёл путь внутрь. Ты ищешь то, что даст тебе право править. Королевский Самоцвет. Аркенстон. Он дорог тебе безмерно, я это понимаю. Драгоценности в Горе, которые желаю и я... Белые камни, чистого звездного света. Я предлагаю тебе свою помощь. Я отпущу тебя, если ты вернёшь то, что принадлежит мне.
Бильбо Бэггинс Ты же знаешь, что нас не хватает одного. Где Бофур?
Торин Дубощит Если его здесь нет, оставим его позади.
Балін Нам придется, если мы хотим найти дверь до наступления ночи. Больше задержек быть не может.
Гэндальф Мы были слепы, Радегаст, и в нашей слепоте Враг вернулся
Balin [Торину] Начнём без промедления!
Dwalin [видя, как Смауг пробивается через железные конструкции в котельную] У нас нет ни секунды!
Smaug [бежит на гномов; рычание] ВЫ СГОРИИИИИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!
Master of Laketown Вся эта болтовня о переменах должна быть подавлена. Я не могу позволить им восстать, объединиться и начать шуметь. Следующее, что они сделают — начнут задавать вопросы, создавать комитеты, устраивать расследования.
Alfrid Lickspittle Старое прочь, да здравствует новое.
Master of Laketown Что?
Alfrid Lickspittle Именно это они и говорят, ваше превосходительство. Уже даже разговоры о выборах идут.
Master of Laketown Выборы? Это абсурд. Я этого не потерплю.
Alfrid Lickspittle Не думаю, что вас будут просить участвовать, ваше превосходительство.
Dwalin Это сказка, парень. Не больше того.
Master of Laketown Лентяи. Неблагодарные. Бунтари. Кто осмелится усомниться в моей власти? Кто посмеет? Кто?
Alfrid Lickspittle Настроение народа, ваше превосходительство, ухудшается
Master of Laketown Они простолюдины, Альфрид. Они всегда были такими. Не моя вина, что они живут в месте, воняющем рыбий жиром и смолой. Работа, кров, еда — вот о чём они всё время и ноют.
Thorin Oakenshield Мы — гномы Эребора. Мы пришли вернуть нашу родину. Я помню этот город и великие дни былого. Во́ды в порту кишели кораблями, гружёными шелками и драгоценностями. Это был не заброшенный город у озера! Это был центр всей торговли на Севере. Я хочу вернуть те дни. Я хочу вновь зажечь великие кузницы гномов и пустить потоки богатств из залов Эребора!
Гэндальф На этом месте наложено заклинание сокрытия, значит наш враг ещё не готов явить себя. Он не восстановил свою полную силу.
Gandalf Зло, что скрыто здесь — я приказываю ему выйти! Я приказываю ему явить себя!
Oin Слышал я о чудесах эльфийской медицины. Это было настоящей честью — видеть это своими глазами.
Smaug Это золото! Они тянутся к сокровищам, словно мухи на дохлое мясо.
Braga Вы арестованы.
Bard the Bowman По какому обвинению?
Braga По любому, который выберет Хозяин.
Смауг Так скажи мне, вор, как ты предпочитаешь умереть?
Smaug Ты — сгоришь!
Торин Дубощит [Смаугу] Я не думал, что ты так легко меня перехитришь! Ты стал медлительным и жирным в своей старости. Тюлень.
[Гэндальф и Радагаст идут по тропинке на склоне после ухода из Высоких Холмов]
Радагаст Бурый Почему именно сейчас, Гэндальф? Я не понимаю.
Гэндальф Кольценосцы вызваны в Дол Гулдур.
Радагаст Бурый Но это не может быть Некромант. Человеческий колдун не смог бы призвать такое зло.
Гэндальф Кто сказал, что это человек?
[Радагаст резко останавливается и оборачивается; они смотрят на далекие горы]
Гэндальф Девять служат только *одному* хозяину. Мы были слепы, Радагаст. И в нашей слепоте враг вернулся.
[Радагаст выглядит в ужасе]
Гэндальф Он призывает своих слуг.
[смотрит на Радагаста]
Гэндальф Азог Осквернитель — не простой охотник. Он командир. Командир легионов! Враг готовится к войне... которая начнется на Востоке. Его цель — та гора.
[начинает уходить]
Радагаст Бурый Куда ты идёшь?
Гэндальф К остальным.
Радагаст Бурый Гэндальф!
[Гэндальф останавливается и оглядывается]
Гэндальф Я начал это! Не могу их бросить! Они в большой опасности.
Радагаст Бурый Если то, что ты говоришь — правда, то *мир* в большой опасности. Сила в той крепости будет только расти.
Гэндальф [смотрит вдаль] Ты хочешь, чтобы я отвернулся от друзей.
Ori [видит изнутри скрытой двери красное светящееся пятно] Что насчёт Бильбо?
Thorin Oakenshield Дайте ему ещё время.
Balin Время на что? Чтобы погибнуть?
Thorin Oakenshield [смотрит на Балина; понимает] Ты боишься.
Balin *Да,* я боюсь!
[подходил к Торину и показывает пальцем]
Balin Я боюсь за тебя! Это сокровище проклято!
[Торин с открытым ртом]
Balin Проклятие, что свело твоего деда с ума!
Thorin Oakenshield [отворачивается] Я не мой дед.
Balin Ты не ты! Торин, которого *я* знаю, не стал бы колебаться — он бы вошёл туда--!
Thorin Oakenshield Я *не* поставлю под угрозу этот поход ради жизни одного... вора.
Balin [в ужасе] Бильбо. Его *имя* — Бильбо.
[Компания Торана достигла Эребора; они смотрят на далёкий разрушенный город]
Бильбо Бэггинс Что это за место?
Балин Это когда-то был город Дейл. Теперь — руины. Пустошь Смауга.
Торин Дубощит [смотрит в небо] Солнце скоро в зените. Мы должны найти тайную дверь в Гору, пока оно не село. За мной!
[уходит]
Бильбо Бэггинс Стой!
[Торин останавливается и смотрит на него]
Бильбо Бэггинс Это... смотровая площадка? Гэндальф сказал встретиться здесь. Ни в коем случае нам не следовало...
Торин Дубощит Видишь его? У нас нет времени ждать волшебника. Мы сами по себе. Вперёд!
[Торин ведёт компанию прочь; Бильбо с тревогой смотрит на Дейл, затем следует за ними]
Bilbo Baggins Этот лес... словно болен, будто на нём лежит какая-то напасть. Нет ли обхода?
Gandalf Нет, разве что на двести миль на север или вдвое дальше — на юг.
[Торин заперт в темнице Трандуила; Балин говорит из соседней камеры]
Балин Он предложил тебе сделку?
Торин Дубощит Предложил. Я сказал ему, что он может идти п##р с семьёй своей! Он и все его родичи!
Балин [кивает] Ну, вот и всё. Сделка была нашей единственной надеждой.
Торин Дубощит [смотрит в небо; шёпотом] Не нашей единственной надеждой.
Gandalf Не возражаешь, если я к тебе присоединюсь? *заказывает у барменши* Мне то же самое. Надо представиться. Меня зовут Гэндальф. Гэндальф Серый.
Thorin Oakenshield Я знаю, кто ты.
Gandalf Ну что ж. Вот это удача. Что привело Торана Дубощита в Бри?
Thorin Oakenshield Мне донесли, что моего отца видели в диких местах рядом с Данландом. Я пошёл искать. Следов не нашёл.
Gandalf Торин, давно уже ходят только слухи о Трайне.
Thorin Oakenshield Он жив. Я в этом уверен. *Барменша приносит еду* Мой отец приходил к тебе, прежде чем пропал. Что ты ему сказал?
Gandalf Я призвал его идти на Эребор. Собрать семь армий гномов. Сразиться с драконом и вернуть Одинокую Гору. И тебе того же советую. Верни свою родину.
Thorin Oakenshield Это не случайная встреча, да, Гэндальф?
Gandalf Нет, не случайная. Одинокая Гора меня тревожит, Торин. Этот дракон сидит там слишком долго. Рано или поздно тёмные умы обратят взоры к Эребору. По пути на Зелёную Дорогу я столкнулся с неприятными типами. Они приняли меня за бродягу.
Thorin Oakenshield Думаю, они об этом пожалели.
Gandalf *разворачивает ткань* Один из них нёс послание. Это Чёрная Речь. Обещание награды.
Thorin Oakenshield За что?
Gandalf За твою голову. Кто-то хочет тебя мёртвым. Торин, ждать больше нельзя. Ты наследник трона Дурина. Объедини армии гномов. Вместе вы сильны, чтобы вернуть Эребор. Созови совет семи гномьих кланов. Требуй от них соблюдения клятвы.
Thorin Oakenshield Семь армий поклялись тому, кто носит Королевское Драгоценное. Аркенстоуну. Это единственное, что их объединит. И если забыл — этот драгоценный камень украл Смауг.
Gandalf А если я помогу тебе вернуть его?
Thorin Oakenshield Как? Аркенстоун лежит на другом конце света, зарытый под лапами огнедышащего дракона.
Gandalf Да, так и есть. Поэтому нам понадобится вор.
Dori Смотри, табачный мешочек. В этих лесах водятся гномы.
Bofur Гномы Голубых гор, не меньше. Это точно такое же, как и у меня.
Bilbo Baggins Потому что это именно твое, понимаешь? Мы идём по кругу. Мы заблудились!
Thorin Oakenshield Мы не потерялись. Мы идём на восток.
Oin Но какой же путь на восток?
Smaug [Бильбо] Для вора и лжеца у тебя хорошие манеры!
[Смауг собирается убить Торина]
Торин Дубощит [к Бильбо] СЕЙЧАС!
Бильбо Бэггинс [прыгает и хватает рычаг гномов] Аррг!
[из фонтанов бьёт вода]
Смауг [рычит; готов выдохнуть пламя] Аррр...
[вода попадает на Смауга, охлаждая его и прерывая огонь в лёгких]
Смауг [ищет невидимого Бильбо; угрожающе] Ну же... Вор! Я тебя чуять могу... Слышу дыхание, чувствую дыхание... Где-Где-Ты?
[подходит очень близко к Бильбо, который начинает терять самообладание]
Смауг Где ты?
[От испуга Бильбо бросается бежать. Смауг гонится за ним. Бильбо прячется за одной из колонн]
Смауг [спокойно] Ну же... Не стесняйся. Выйди на свет.
[крадётся к укрытию Бильбо]
Смауг У тебя есть кое-что... Что-то из золота. Но гораздо... дороже...
[Бильбо подвергается нападению взгляда Саурона и быстро снимает кольцо. Он видит пронзительный взгляд Смауга перед собой. Бильбо вздрагивает, испуганный]
Смауг Вот ты где... вор в тени.
Бильбо Бэггинс Я-я не пришёл красть, Смауг несметно богатый. Я лишь хотел полюбоваться твоим величием, и то, что старые сказания — правда.
[хнычет]
Бильбо Бэггинс Но я им не верил!
[Смауг плавно уходит и принимает позу величия]
Смауг [гордо; голос звучит громко] А ТЕПЕРЬ ВЕРИШЬ?
Бильбо Бэггинс [в восхищении] Да... Да, что сказано в историях — правда.
Bard the Bowman Смерть! Вот что вы на нас навлечёте. Драконье пламя и гибель.
Thorin Oakenshield Ты можешь слушать этого пессимиста, но я обещаю тебе одно: если мы победим, все разделят богатства горы. У тебя будет золота, чтобы заново построить Эсгарот десять раз!
Master of Laketown Ну-ну, нам никому не стоит спешить с обвинениями. Не забывайте, что это Гирион, лорд Дейла, ваш предок, кто не смог убить зверя!
Thorin Oakenshield Я обращаюсь к Владыке людей Озера. Сбудется ли пророчество? Разделите ли вы с нами богатства нашего народа? Что скажете?
Master of Laketown Говорю вам — добро пожаловать! Добро пожаловать и в тройне добро пожаловать, Царь под Горой!
Thorin Oakenshield Я говорю с Владыкой людей Озера. Ты хочешь увидеть исполнение пророчества? Разделишь ли ты с нами великое богатство нашего народа?
Bilbo Baggins [шёпотом] Все в бочки! Быстро!
Dwalin Ты с ума сошёл? Нас же найдут!
Bilbo Baggins Нет, нет, не найдут, клянусь. Пожалуйста, пожалуйста, доверьтесь мне.
[тишина]
Thorin Oakenshield Делайте, как он сказал.
[Они делают так, и Бильбо считает всех]
Bofur [Показывает голову] Что теперь делать?
[Все гномы показывают головы]
Bilbo Baggins Задержите дыхание.
Bofur Задержать дыхание? Что ты имеешь в виду...?
[Все гномы кричат, когда Бильбо тянет рычаг, открывая люк, и бочки падают в реку]
Торин Дубощит Аркенстон лежит в полмира отсюда, зарытый под ногами огнедышащего дракона.
Гэндальф Да, именно так, поэтому нам понадобится взломщик.
Beorn В этом лесу тьма сгущается. Под этими деревьями ползают зловещие твари.
Gandalf Что я тебе говорил? Тихо, как мышь. Воришка отменный.
Gandalf Ты должен идти по тропе и не сходить с неё. Если сойдёшь — никогда не найдёшь обратно. Что бы ни случилось — держись тропы!
Gandalf Есть дом, недалеко отсюда, где мы можем укрыться.
Thorin Oakenshield Чей дом? Друг он нам или враг?
Gandalf Ни то, ни другое. Он либо поможет нам, либо убьёт.
Альфрид Ликспиттл Господин следит за тобой, запомни это. Мы знаем, где ты живёшь.
Бард Лучник Это маленький город, Альфрид, все здесь знают друг друга.
Bard the Bowman Это не твое дело.
Alfrid Lickspittle Неправда. Это дело Мастера, значит, и мое дело.
