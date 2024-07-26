«Дэдпул и Росомаха»: Рецензия Киноафиши

Сериал «Локи» познакомил зрителей с Управлением временны́ми изменениями, следящим за правильной работой мультивселенной. Агент этой организации, мистер Парадокс, хочет спасти одну из версий Дэдпула из временной линии, которая находится на грани исчезновения. Он предлагает Уэйду примкнуть к Мстителям в священном таймлайне, но болтливый наемник не готов терять близких даже ради осуществления своей главной мечты. Предотвратить гибель вселенной Дэдпула можно только с помощью Росомахи, но тот трагически погиб в фильме «Логан» 2017 года. Что остается делать Уэйду? Конечно, найти альтернативу Росомахи в одной из кучи вселенных.

Чтобы понимать происходящую чехарду, нужно быть в курсе сериала «Локи», всех фильмов MCU, «Людей Икс» , комиксов, а также личной жизни Райана Рейнольдса , вкупе со слухами о производстве супергеройских фильмов и факте покупки Disney студии Fox. В «Дэдпуле и Росомахе» сюжет отходит на второй план. Герои выступают эдакими фокусниками, переводя внимание зрителя на шутки и звездные камео, пока сами стараются незаметно выполнить трюк по сложному переносу кинематографической вселенной под крышу мышиного дома.

Ради этой цели Логана, получившего одну из лучших, своевременных, смертей в супергероике (потягаться с ним может лишь Железный Человек), буквально достают из могилы. Хоть сценаристы устраивают пляску на костях завершенной истории, Логан становится главным украшением фильма. Пока Рейнольдс выдает очередную ироничную колкость, Джекман относится к происходящему с полной серьезностью. Его преданность миссии и блестящая актерская игра — чуть ли не единственное в картине, чему веришь безоговорочно.

Дэдпул и Росомаха

В остальном же граница между художественным вымыслом и нашей реальностью стирается окончательно. Не в той ироничной манере Дэдпула, героя, который всегда осознавал, что находится в комиксе, а затем и в фильме, а в разрушении четвертой стены настолько частом, что болеть за героев становится невозможно. Так душещипательная история любви Уэйда к его девушке Ванессе полностью утрачивает свою силу как из-за наплевательского отношения сценаристов к этой линии, так и из-за частых шуток о Блейк Лайвли , реальной жене Рейнольдса.

Юмора в фильме действительно много. Рейнольдс, будучи соавтором сценария, накидывает одну шутку за другой. При таком их количестве нескольким да удастся попасть в разные целевые аудитории. В зрителей летят не только пошлые остроты, но и бесчисленное количество костей, кишков, пуль и мечей. Оценить красоту этого действа могут лишь те немногие, попавшие на показы в формате 3D. Для остальных же прием может стать раздражающим. Создатели заигрываются и на других фронтах: эпичный выход героев в slow motion забавен в первые пару раз, на пятый провоцирует нервный тик.

Дэдпул и Росомаха

В фильме происходит так много всего, что гонка сюжетных линий за внимание завершается ничьей. Например, в фильме есть сразу два злодея — мистер Парадокс и Кассандра Нова. Оба сыграны невероятными актерами. Мэттью Макфэдиен из «Наследников» жуткий и жалкий одновременно, а Эмма Коррин (принцесса Диана из «Короны» ) обладает невероятной пластикой. Но время на раскрытие характеров не оставляют, сводя все к стереотипным злодейским образам.

Солянка событий успевает проехаться по всей истории современной супергероики, забывая снять сам фильм. Для возрождения студии, о кризисе которой так много сказано в последнее время, «Дэдпул и Росомаха» станут уютнейшей денежной подушкой, но сюжетно студию не возрождают, а словно прощаются с ней.

Дэдпул и Росомаха

Для истинного гика фильм станет своего рода наградой: многолетние просмотры вселенных Fox и Marvel наконец-то окупятся — можно будет с гордостью демонстрировать свое превосходство, объясняя невежественному другу каждую шутку. Тот же сможет насладиться парой захватывающих боевых сцен и прессом Джекмана, но подумает: как я оказался на запутанном двухчасовом рассказе о том, как одна студия купила другую?